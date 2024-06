Soudan : le Darfour du Sud reçoit de l'aide alimentaire critique

Le Darfour du Sud a connu une légère augmentation de l'aide critique lorsque le Programme alimentaire mondial des Nations Unies a livré de la nourriture et des aliments vitaux à certaines familles dans cet État de l'ouest du Soudan ravagé par la violence, a déclaré l'organisation. Mais les organisations humanitaires estiment qu'une aide supplémentaire est nécessaire.

La mission du PAM au Soudan a déclaré mardi que plus de 50 000 personnes dans les zones de famine du Darfour du Sud recevaient une aide alimentaire indispensable en collaboration avec l'organisation humanitaire World Vision.

Le PAM n'a pas précisé quand l'aide a été distribuée ni comment il l'a acheminée. Plusieurs porte-parole de l'organisation n'ont pas répondu immédiatement aux demandes d'informations complémentaires.

La famine menace certaines régions du Soudan, qui est en proie à la violence depuis avril de l'année dernière, lorsque les tensions entre les chefs de l'armée soudanaise et les forces paramilitaires de soutien rapide ont dégénéré en combats intenses et se sont étendues à tout le pays, y compris au Darfour. Selon les Nations unies, plus de 14 000 personnes ont été tuées et 33 000 blessées.

Sécurité alimentaire

"Le nombre de personnes souffrant de la faim au Darfour du Sud est énorme et, en plus, il y a un manque important de fonds", a déclaré mercredi à l'Associated Press Yonas Mesele, directeur national adjoint pour le Soudan de l'organisation humanitaire française Action contre la faim.

M. Mesele a déclaré que sur les 581,2 millions de dollars nécessaires pour répondre aux besoins humanitaires au Soudan, seuls 26% ont été obtenus, citant une annonce faite lors d'une réunion du groupe de coordination de la sécurité alimentaire et des moyens de subsistance le 13 juin.

Les combats au Soudan ont déplacé plus de 4,6 millions de personnes, selon l'agence des Nations unies pour les migrations, dont plus de 3,6 millions de personnes déplacées à l'intérieur du pays et plus d'un million d'autres qui ont fui vers les pays voisins.

Le chef des réfugiés de l'ONU, Filippo Grandi, qui a conclu mercredi sa deuxième visite au Soudan depuis le début de la guerre, a averti qu'une terrible famine était imminente et que de graves inondations allaient bientôt entraver encore plus les livraisons d'aide, a déclaré le porte-parole adjoint de l'ONU, Farhan Haq.

Camps de réfugiés

M. Grandi a visité des camps de réfugiés et des centres pour les Soudanais déplacés et a également averti que, sans efforts de paix concertés, beaucoup plus de personnes fuiront les combats, soulignant l'escalade de la violence dans la capitale du Darfour Nord, El Fasher, et les atrocités qui auraient été commises contre des civils dans l'État de Jazeera, a déclaré M. Haq.

Certaines des attaques les plus brutales depuis le début du conflit ont eu lieu dans la vaste région du Darfour occidental. La population de l'État du Darfour du Sud risque de mourir bientôt de faim, selon un rapport récent d'un groupe de réflexion néerlandais.

Le rapport de l'Institut Clingendael a indiqué le mois dernier qu'environ 2,5 millions de personnes au Soudan pourraient mourir de faim d'ici à la fin du mois de septembre 2024, environ 15% de la population des régions du Darfour et du Kordofan étant probablement les plus touchées.

Crise d'insécurité

"Le temps presse pour éviter une détérioration rapide de la crise d'insécurité alimentaire provoquée par le conflit", a déclaré à l'AP Samy Guessabi, directeur national d'Action contre la faim pour le Soudan. "La communauté internationale et les parties au conflit doivent prendre des mesures immédiates pour soulager la faim et prévenir une situation d'urgence catastrophique en matière de malnutrition."

En mai, le PAM a déclaré dans un rapport qu'au moins 1,7 million de personnes souffraient déjà de la faim au Darfour, notamment à Al Fasher, la capitale de l'État du Darfour-Nord, assiégée par le Front de libération du Soudan (FSR).

Malgré les "niveaux dévastateurs de la faim" auxquels les civils sont confrontés dans la région du Darfour, les livraisons d'aide alimentaire ont été "intermittentes en raison des combats et des obstacles bureaucratiques interminables", a déclaré le PAM.

En avril, les Nations unies ont déclaré avoir commencé à distribuer de la nourriture au Darfour pour la première fois depuis des mois.