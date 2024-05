USA : un Sud-Africain agresse des passagers sur un navire en Alaska

Un employé d'un navire de croisière originaire d'Afrique du Sud a été arrêté mardi dans la capitale de l'Alaska, accusé d'avoir attaqué une femme et deux agents de sécurité avec des ciseaux à bord du navire, selon les autorités.

Le bureau du procureur des États-Unis a déclaré que l'homme était accusé d'agression à l'aide d'une arme dangereuse dans les limites de la juridiction maritime et territoriale. Les archives judiciaires en ligne n'indiquent pas d'avocat pour cet homme de 35 ans.

Selon une déclaration sous serment de l'agent spécial du FBI Matthew Judy, l'homme a été récemment engagé par une compagnie de croisière et a rejoint le navire, le Norwegian Encore, à Seattle le dimanche. Le navire est parti ce jour-là pour un voyage d'une semaine avec des escales prévues dans des ports de l'Alaska, dont la capitale Juneau, et de la Colombie-Britannique.

L'incident présumé s'est produit à l'ouest de l'île de Vancouver, en Colombie-Britannique, alors que le navire faisait route vers l'Alaska. Selon la déclaration sous serment, le dimanche en fin de soirée, le personnel du navire a vu l'homme essayer de déployer un canot de sauvetage, et il a été emmené par le service de sécurité dans un centre médical pour y être évalué.

Là, il "est devenu irrationnel et a tenté de partir", et a "attaqué physiquement" un garde et une infirmière, selon la déclaration sous serment. Il s'est précipité dans une autre pièce, où il s'est emparé d'une paire de ciseaux et a poignardé une femme qui était en train d'être examinée, ainsi que deux gardes qui ont tenté d'intervenir avant d'être maîtrisé et détenu dans une "prison de bord", selon la déclaration sous serment. Aucune des blessures n'a été considérée comme mortelle.

Le navire est arrivé à Juneau mardi, date à laquelle il a été arrêté par le FBI, selon le bureau du procureur des États-Unis.