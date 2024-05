USA : un programme accueille et accompagne les réfugiés africains

Aux Etats-Unis, des programmes offrent à ceux qui fuient les persécutions dans leur pays d’origine, une possibilité de trouver un abri pour poursuivre une vie plus sereine.

C’est le cas du programme New Americans des services luthériens de Caroline qui accueille des réfugiés et les aide à s’installer dans un nouvel endroit notamment en Caroline du sud.

"Étant le pays le plus riche du monde, je pense qu'il est de notre devoir d'accueillir les personnes qui viennent, en particulier, du Congo. Je pense qu'il nous incombe vraiment d'accueillir dans ce pays des personnes qui viennent, en particulier, du Congo.", a expliqué David Tait, volontaire.

Né au Congo, Kaaskile âgé de 28 ans, a fui avec sa famille à l'âge de trois ans pour rejoindre un camp de réfugiés en Tanzanie, où il a vécu jusqu'à il y a quelques semaines. Ils s’installent tous les trois aujourd’hui dans cette ville universitaire d'environ 140 000 habitants en Caroline du Sud.

Les familles sont accompagnées par l’organisme pour faciliter son installation, de l’organisation du logement, à la mise en contact avec les services sociaux et les prestations publiques en passant par l’inscription à l’école.

"Ce que nous faisons vraiment en fin de compte, c'est l'autosuffisance et l'intégration. Et donc tous les services dont ils ont besoin, vous savez, pour les aider à s'intégrer aux États-Unis, à devenir autosuffisants. Donc, encore une fois, l'emploi, la scolarisation, le logement et les besoins de base comme la nourriture et les vêtements.", a indiqué Seth Hershberger, directeur de l'installation des réfugiés pour Lutheran Services Carolinas.

Le gouvernement américain détermine chaque année le nombre de nouveaux américains autorisés à entrer sur son territoire à l’issue d’une procédure d’orientation, d’entretien et de sélection avant qu’ils ne soient affectés à une des dix agences des services luthériens de Caroline.

"Beaucoup de gens supposent que tous les réfugiés ont traversé la frontière. Ce qui, bien sûr, n'est pas du tout la réalité. En fait, ils arrivent par avion, dans notre aéroport, et empruntent des voies légales.", a indiqué Seth Hershberger.

Réfugiés suite à la deuxième guerre du Congo, Kaaskile et sa famille trouvent 20 ans après une vie paisible loin de leurs terres natales. Aujourd’hui, après de nouveaux affrontements entre les forces armés du M23 et l’armée congolaise dans le Nord-Kivu font fuir des milliers d‘autres congolais.