Malawi : un homme condamné pour une vidéo TikTok sur le président

Au Malawi, un homme a été reconnu coupable d'avoir insulté le président Lazarus Chakwera après avoir publié une vidéo TikTok montrant un personnage animé sur lequel le visage de Chakwera est superposé faisant des mouvements de danse farfelus.

Sainani Nkhoma a été reconnu coupable jeudi par un tribunal, qui a déclaré qu'il avait publié la vidéo et des commentaires insultants à l'égard de Chakwera dans un groupe communautaire WhatsApp. D'autres membres du groupe WhatsApp de la ville centrale de Mponela ont dénoncé Nkhoma au Parti du Congrès du Malawi au pouvoir et à la police, et Nkhoma a été arrêté.

Le juge Talakwanji Mndala a déclaré que les actions de Nkhoma étaient inappropriées et que sa condamnation était prévue pour la semaine prochaine. Le juge a prévenu que la peine pourrait être une amende d'environ 3 500 dollars ou six ans de prison.

Chakwera, 69 ans, a été élu président de ce pays d'Afrique australe en 2020 après que sa Cour constitutionnelle a ordonné une nouvelle élection présidentielle de 2019 sans précédent. Le président sortant Peter Mutharika avait initialement été déclaré vainqueur du scrutin de 2019, mais la Cour constitutionnelle a déclaré qu'il existait des preuves d'irrégularités généralisées.

Après avoir été élu, Chakwera a déclaré : « Je suis tellement heureux de pouvoir danser toute la nuit. »