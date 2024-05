Trois otages israéliens retrouvés morts à Gaza

**Huit mois après l’attaque du Hamas dans le sud d’Israël, les corps de trois otages ont été retrouvés par l’armée israélienne. Si le premier ministre israélien, Benyamin Netanyahou déclare vouloir poursuivre la guerre jusqu’à l’élimination du Hamas, les avis sont mitigés au sein de la population israélienne. **

L’armée israélienne a découvert les corps de trois otages dans la bande de Gaza. Il s'agit de Shani Louk, 22 ans ; Amit Buskila, 28 ans et Itzhak Gelerenter, 56 ans.

L'attaque du 7 octobre contre le sud d'Israël a fait environ 1 200 morts, pour la plupart des civils, et environ 250 personnes ont été prises en otage par le Hamas. Près de la moitié de ces otages ont été libérés lors d'un cessez-le-feu, en novembre dernier. Israël affirme que les militants du Hamas détiennent encore une centaine d'otages et les corps de plus de 30 autres. Si les soldats déclarent détenir des informations sur la centaine d’otages toujours entre les mains du Hamas, la situation semble être dans une impasse.

Les Israéliens sont divisés en deux camps. Il y a d’un côté ceux qui veulent que le gouvernement suspende la guerre et libère les otages, et de l’autre, ceux qui pensent que les otages représentent un prix à payer pour éliminer définitivement le Hamas.