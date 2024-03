Tchad : le manque de fonds entrave l’aide aux réfugiés soudanais

Les camps de réfugiés surpeuplés de l'est du Tchad sont sur le point de manquer d'aide.

Plus d'un million de personnes risquent de ne plus avoir accès à une aide vitale si des fonds supplémentaires ne sont pas débloqués selon le Programme alimentaire mondial des Nations unies.

La guerre dévastatrice qui oppose les généraux au Soudan a tué plus de 13 000 personnes et en a déplacé plus de 8 millions.

Au Tchad, le nombre de réfugiés n'a jamais été aussi élevé depuis 20 ans.

Ahmat Absakine, membre du personnel de Caritas, explique qu'il doit désormais rationner les vivres : "Vous voyez, nous sommes ici en train de distribuer des jetons (pour les identifier auprès du HCR) et que les choses soient un peu plus claires. Ici, nous faisons une distribution ciblée".

Selon Marie Jose Alexander coordinatrice humanitaire au chad, les réfugiés ont un besoin urgent d'eau, de nourriture, d'abris et d'installations sanitaires de base pour éviter la propagation de maladies d'origine hydrique telles que la diarrhée ou le choléra.

Les Nations unies ont averti que le conflit est en passe de devenir la pire crise alimentaire au monde. 18 millions d'habitants du Soudan sont déjà confronté à une insécurité alimentaire aiguë.