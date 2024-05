République dominicaine : les Haïtiens comme épouvantails des élections

Alors que l'escalade de la violence et les troubles politiques touchent le pays voisin, Haïti, la République dominicaine organise dimanche des élections qui ont été marquées par des appels en faveur d'une répression accrue des migrants et de l'achèvement du mur frontalier qui sépare les deux pays.

Les politiques des deux pays des Caraïbes qui partagent l'île d'Hispaniola sont depuis longtemps imbriquées l'une dans l'autre. La spirale du chaos dans laquelle Haïti a sombré ces dernières années a coïncidé avec une répression sévère de la part de son voisin dominicain.

Le président Luis Abinader, qui fait figure de favori dans la course à la réélection présidentielle, a commencé à construire un mur frontalier à la Trump le long de la frontière haïtienne et a procédé à des expulsions massives de 175 000 Haïtiens l'année dernière. Les Dominicains choisiront également les membres du Congrès.

"Nous continuerons à expulser tous les clandestins, quel que soit leur pays d'origine", a déclaré M. Abinader lors d'un débat à la fin du mois d'avril. "Une société qui ne le fait pas, c'est le chaos et l'anarchie."

M. Abinader, qui s'est également engagé à renforcer l'économie du pays, a déclaré qu'il achèverait la construction du mur frontalier avec Haïti. Ses plus proches concurrents - l'ancien président Leonel Fernández et le maire de Santiago Abel Martínez - se sont fait l'écho de ses appels à intensifier les actions contre l'immigration.

La répression a marqué une intensification des politiques menées de longue date par le gouvernement dominicain, que les groupes de défense des droits de l'homme accusent d'être discriminatoires et de mettre en danger les personnes vulnérables.

M. Fernández, du parti Force populaire, a déclaré que les Dominicains avaient "peur de sortir dans la rue" malgré les politiques de M. Abinader. Il a également déclaré qu'il poursuivrait les mesures de répression tout en respectant les droits de l'homme.

Les électeurs dominicains semblent récompenser M. Abinader pour les mesures de répression qu'il a prises. En effet, le candidat sortant devrait obtenir plus de 50% des voix, ce qui est nécessaire pour l'emporter au premier tour. Si aucun candidat n'atteint la barre des 50%, un second tour sera organisé entre les candidats ayant obtenu le plus grand nombre de voix.

Ana Pagán, 34 ans, superviseuse dans une entreprise de communication à Saint-Domingue, la capitale du pays, approuve la construction du mur frontalier et les mesures prises par le gouvernement. "Aucun étranger souhaitant rester en République dominicaine ne devrait le faire illégalement, et c'est ce que le gouvernement a dit", a-t-elle déclaré.

Toutefois, Mme Pagán a déclaré que le mur ne résolvait pas tous les problèmes du pays, et elle a fait référence aux autres questions électorales clés pour les Dominicains : la criminalité et la corruption endémique. Selon Mme Pagán, une grande partie des problèmes de sécurité du pays sont dus à des fonctionnaires corrompus qui autorisent la contrebande et d'autres délits.

Alors que les électeurs dominicains souhaitent que le gouvernement continue à sévir contre les migrants, les centaines de milliers d'Haïtiens vivant en République dominicaine vivent dans la peur.

Haïti, longtemps frappé par la tragédie, est dans une spirale descendante depuis l'assassinat du président Jovenel Moïse en 2021. Des gangs se sont disputé le pouvoir, semant la terreur et le trouble dans la vie de nombreux habitants de ce pays des Caraïbes.

Ces dernières semaines, à la suite de la démission du Premier ministre, un conseil de transition chargé de choisir les nouveaux dirigeants d'Haïti a offert une petite dose d'espoir d'atténuer certains des nombreux malheurs du pays.

La violence persistante a forcé de nombreuses personnes à fuir leurs maisons et à chercher refuge dans des pays comme la République dominicaine et les États-Unis. Les politiques du gouvernement dominicain ont suscité des inquiétudes parmi les migrants nouvellement arrivés et les Haïtiens qui ont longtemps vécu en République dominicaine.

Yani Rimpel, une femme d'affaires haïtienne de 35 ans de la ville de Veron, dans l'est du pays, vit en République dominicaine depuis 20 ans. Elle a déclaré à l'AP qu'elle n'avait jamais vu une telle incertitude au sein des communautés haïtiennes, ce qu'elle attribue à la politique migratoire d'Abinader.

Il y a deux semaines, des agents de l'immigration ont fait irruption chez elle à l'aube, accompagnés de soldats lourdement armés. Ils ont fouillé la maison et volé l'argent qu'elle avait économisé pour acheter et vendre des marchandises, la laissant sans aucun moyen de subsistance.

"Si (Abinader) reste au pouvoir, je ne peux pas vivre ici. Je vais devoir retourner dans ma maison en Haïti. Parce qu'ici, je n'ai aucune valeur. Je ne suis pas en sécurité. Je n'ai aucun moyen de vivre ici s'il reste président", a-t-elle déclaré.