Centrafrique : des déplacés reçoivent de l'aide pour sortir des camps

Après des décennies d'instabilité et de conflit en République centrafricaine (RCA), un Centrafricain sur cinq est déplacé à l'intérieur du pays ou a trouvé refuge à l'étranger.

Ils ont fui leur foyer en raison des combats incessants entre les nombreuses factions armées du pays, qui ont fait des milliers de victimes. Nombre d'entre eux se sont installés dans les camps PK3 pour personnes déplacées à l'intérieur du pays, près de la ville de Bria, capitale de la préfecture de la Haute-Kotto, dans l'est du pays.

Située à seulement trois kilomètres de la ville, c'est la plus grande du pays et presque toutes les personnes qui y vivent ont tout perdu dans les combats. La vie dans les sites de déplacés est difficile, avec un accès insuffisant à l'eau potable, à l'assainissement, à la nourriture, à l'éducation, aux soins médicaux et aux affrontements intercommunautaires.

Cependant, dans certaines régions comme Bria, où la sécurité s'améliore, les gens ont maintenant de nouvelles possibilités de s'installer hors des sites pour une vie plus sûre et meilleure.

Raphael Dekeuzago, 41 ans, vient de la préfecture voisine de Ouaka. Lorsque la guerre a éclaté, il a fui sa maison et s'est réfugié au PK3. Mais même là, la vie n'était pas facile pour lui. Obtenir de l'eau pour boire ou prendre une douche était compliqué. En raison de son handicap, Raphaël avait besoin d'aide pour tirer l'eau du puits, et cette aide était rarement disponible.

De plus, le processus prenait souvent plusieurs heures en raison des longues files d'attente. Après avoir vécu sur le site pendant plusieurs années, il a décidé de déménager dans un quartier de Bria.

Le Fonds humanitaire pour la République centrafricaine (CAR HF), géré par le Bureau des affaires humanitaires des Nations unies (OCHA), soutient des projets offrant des solutions plus durables aux personnes déplacées.

Avec des partenaires tels que le HCR, l'USAID et l'OIM, le fonds contribue à la construction d'abris et aide les personnes à obtenir de l'eau, des articles ménagers et de l'argent pour des activités génératrices de revenus.

Le soutien apporté par OCHA et ses partenaires a permis à Raphael de construire une maison et de démarrer son propre commerce, vendant divers articles tels que des brosses à dents, du dentifrice, du sucre, des lames, des clés, des biscuits et des bonbons.

Raphael a déclaré qu'il avait réussi à économiser ses bénéfices et à démarrer d'autres activités."J'ai l'intention de diviser l'argent économisé en deux. Une partie servira à payer la dot de ma future femme, en espérant que Dieu nous bénisse en nous donnant des enfants et que nous puissions vivre heureux en famille".

Aujourd'hui, il vit juste à côté d'un point d'eau et peut demander aux enfants du quartier de l'aider à aller chercher de l'eau. Il vit dans de meilleures conditions et peut subvenir à ses propres besoins.

La République centrafricaine compte actuellement environ 500 000 personnes déplacées, soit plus de 8 % de la population.

Les personnes déplacées sont souvent confrontées à des menaces d'expulsion, à une insécurité croissante sur les sites et à des tensions communautaires.

En 2024, le Plan de réponse humanitaire pour la République centrafricaine cible près de 429 000 personnes parmi les plus vulnérables vivant dans des sites, dans des familles d'accueil, dans des communautés d'accueil ou dans des situations de retour.

OCHA et ses partenaires faciliteront l'accès des rapatriés aux documents d'état civil et soutiendront les mécanismes de protection communautaires afin de prévenir et de signaler les violences, en particulier à l'encontre des femmes et des enfants, et de promouvoir la cohésion sociale.