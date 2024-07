Les créations du Camerounais Imane Ayissi à la Fashion Week de Paris

Connu pour mêler l'héritage africain à l'ADN de la haute couture française, le couturier camerounais Imane Ayissi a regardé vers l'Est pour sa dernière collection.

Lors du défilé de la semaine de la mode à Paris, la semaine dernière, il s'est inspiré des peintures du diplomate chinois Wang Ying.

Le volume était le mot d'ordre : les mannequins étaient enveloppés de grandes manches et de franges de foin débordantes, ce qui a contribué à créer des silhouettes plus grandes que nature sur le podium.

La palette de couleurs combinait à la fois des satins brillants - fuchsia, vert et chartreuse - et des tons plus terreux de rose, de lilas et de brun. Les tissus fabriqués à partir de bambou, grâce à une collaboration avec l'Union du bambou, confèrent à la collection un caractère durable.

Les dernières créations d'Ayissi ont contribué à concrétiser les ambitions de la marque, qui considère l'art comme un langage universel permettant de relier les gens du monde entier.