Kenya : une "Fashion Week" dans le bidonville de Kibera

Vêtements colorés et looks parfois futuristes, pendant plusieurs heures ces mannequins ont défilé à 3 mètres de hauteur, sur les toits de Kibera, le plus grand bidonville du pays. Les collections de cette Fashion Week se sont enchaînées sous les regards d’une centaine de spectateurs. Le créateur de l’événement David Ochieng, alias Avido, explique sa démarche.

"Il y a tellement de gens très talentueux ici, mais ils n'ont pas la possibilité de se mettre en avant. Grâce à la Kibera Fashion Week, nous espérons qu'ils pourront faire connaître leur histoire et leur créativité, que les gens verront leur travail et qu'ils pourront se lancer dans la bonne voie".

À 27 ans David Ochieng a déjà collaboré avec des stars mondiales comme Beyoncé ou Bruno Mars. Pour lui qui est né et a grandi à Kibera, ce genre d’événements permet aussi de voir une autre facette de ce bidonville.

"Kibera regorge de style. Les gens ici sont très stylés. Ils n'ont tout simplement pas l'occasion de le montrer. Nous voulons donc que les gens s'inspirent au moins de la Semaine de la mode de Paris et de New York, afin de pouvoir créer des collaborations qui permettent aux créateurs de communautés comme celle-ci de pouvoir présenter leur travail. Ou peut-être même de concevoir des scènes pour la Fashion Week de Paris, de New York, et des projets de ce genre", poursuit David Ochieng.

Loin de l'atmosphère parfois rigide des défilés de mode traditionnels, ici la foule, composée majoritairement de jeunes, était joyeuse.

"La mode africaine est spéciale et elle est en train d'émerger. Je pense que nous devons la promouvoir avec des événements de ce style pour que les gens sachent que nous pouvons être créatifs, que nous pouvons trouver de nouvelles idées et qu'il n'y a pas que Paris ou Milan. Le Kenya, et l'Afrique en général, ont des créateurs talentueux et nous pouvons organiser des événements comme celui-ci pour présenter ces créations au monde entier", explique Violet Omulo, une spectatrice.

Kibera n’est pas seulement le principal bidonville du Kenya. Il est également l’un des plus peuplés du continent avec environ 250 000 habitants. Comme David Ochieng, certains Kényans créatifs ne manquent pas d’initiative pour redorer l’image de Kibera.