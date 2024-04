Inondations au Kenya : le bilan s'alourdit à plus de 70 morts

Depuis la mi-mars, les inondations et les fortes pluies au Kenya ont causé la mort d'au moins 70 personnes, selon un porte-parole du gouvernement, un chiffre deux fois plus élevé que les rapports initiaux.

Samedi, huit corps ont été récupérés dans une rivière du comté de Makueni, à l'est du pays, après qu'un camion transportant des passagers a été emporté par un pont submergé. Quatorze autres personnes ont été secourues, ont rapporté des résidents locaux.

Des témoins ont indiqué que le camion transportait plus de 30 personnes lorsqu'il a tenté de traverser le pont inondé, suscitant des craintes quant au nombre potentiel de victimes supplémentaires lorsque les eaux se retireront.

Le Kenya, pays d'Afrique de l'Est, a été frappé par des semaines de fortes pluies et d'inondations dévastatrices, touchant notamment la capitale Nairobi ainsi que les régions occidentales et centrales.

Actuellement, plus de 130 000 personnes sont affectées, avec des milliers de maisons emportées par les eaux ou submergées. Dans la seule capitale, 64 écoles publiques ont dû fermer leurs portes en raison des inondations.

Les infrastructures ont également été durement touchées, avec des routes et des ponts endommagés ou complètement détruits, aggravant encore la situation dans ces régions déjà durement éprouvées par les intempéries.