Inondations au Kenya : au moins 100 morts, la Croix-Rouge appelle à l'aide

Les pluies incessantes au Kenya ont provoqué des inondations qui ont déjà tué près de 100 personnes et reporté l'ouverture des écoles.

Lundi, des corps ont été récupérés après le chavirement d'un bateau dans le comté de Garissa, dans le nord du pays, dans la nuit de dimanche à lundi.

La Croix-Rouge kényane a déclaré avoir secouru 23 personnes du bateau, mais plus d'une douzaine de personnes sont toujours portées disparues.

Des pluies diluviennes s'abattent sur le pays depuis la mi-mars et le département de météorologie a mis en garde contre de nouvelles précipitations.

Lundi, un barrage s'est effondré dans l'ouest du Kenya, tuant au moins 40 autres personnes après que l'eau ait emporté des maisons et coupé une route principale, selon la police.

Le barrage Old Kijabe, situé dans la zone de Mai Mahiu, dans la région de la vallée du Rift, qui est sujette à des crues soudaines, s'est effondré et l'eau s'est déversée en aval, emportant avec elle de la boue, des rochers et des arbres déracinés, a déclaré la police à l'Associated Press.

Des véhicules ont été enchevêtrés dans les débris sur les routes et des secouristes ont soigné des blessés alors que les eaux submergeaient de vastes zones.

Plus de 200 000 personnes ont été touchées par les inondations au Kenya, les maisons des zones inondables étant submergées et les gens cherchant refuge dans les écoles.

Le président William Ruto a demandé au Service national de la jeunesse de fournir un terrain pour servir de camp temporaire aux sinistrés.