Le Zimbabwe accueillera le premier forum du tourisme gastronomique en Afrique

Le Zimbabwe accueillera du 26 au 28 juillet 2024 la toute première édition du Forum régional de l'ONU consacré au Tourisme Gastronomique en Afrique.

Cet événement phare vise à mettre en lumière le patrimoine culinaire varié du continent, tout en promouvant des pratiques touristiques durables.

Célébrant la diversité des traditions culinaires africaines, ce forum envisage d'être la rencontre incontournable des saveurs, des coutumes et des avancées novatrices, réunissant les esprits les plus brillants des domaines de la gastronomie, du tourisme, de la durabilité et de la préservation culturelle.

Pour les organisateurs l'objectif central de cette initiative est d'explorer comment l'art culinaire peut s'entremêler harmonieusement avec le tourisme durable.