Kenya : quel impact de l'accès sans visa sur le tourisme ?

En janvier de cette année, le Kenya est devenu un pays sans visa pour les voyageurs du monde entier. En décembre dernier, le président kenyan William Ruto a annoncé la décision de supprimer les visas pour tous les touristes au début de l'année 2024.

La décision historique d'ouvrir les frontières du Kenya aux voyageurs du monde entier pourrait stimuler la croissance de l'industrie touristique du pays. Mais il y a un hic suffisamment important pour nuire au secteur et à l'économie du pays au lieu de les stimuler.

L'année dernière, lors des célébrations du 60e Jamhuri Day à Nairobi, le président Ruto a annoncé qu'il ne serait plus nécessaire d'obtenir un visa pour entrer au Kenya. La décision de rendre le Kenya exempt de visa et d'ouvrir les frontières aux citoyens du monde a suivi de près une autre proclamation du président au Congo-Brazzaville en octobre de l'année dernière. À l'époque, il avait pour la première fois évoqué la nécessité d'une exemption de visa entre les pays africains. Il a promis que le Kenya mettrait en place un système d'exemption de visa pour tous les Africains avant la fin de l'année.

Dans son discours annonçant ce dernier mouvement historique, le président Ruto a déclaré : "C'est avec un grand plaisir, en tant que président de ce pays extraordinaire, que je fais une annonce historique de la décision du gouvernement du Kenya. À partir de janvier 2024, le Kenya sera un pays sans visa".

"Il ne sera plus nécessaire pour une personne de n'importe quel coin du monde de porter le fardeau d'une demande de visa pour venir au Kenya. Pour faire écho à l'appel du peuple Turkana au monde entier : "Tobong'u Lorre ! Le Kenya a un message simple à adresser à l'humanité : "Bienvenue chez vous ! Bienvenue à la maison", a-t-il ajouté.

Ce discours désormais emblématique est rapidement devenu viral. Il semblait que le pays entrait enfin dans l'ère de la mondialisation avec une démarche qui encourage un développement socio-économique régulier.

L'industrie touristique kenyane a également besoin d'un coup de pouce. Alors que de nombreux voyageurs placent un safari en Afrique en tête de leur liste de choses à faire, les déplacements vers et à travers le continent ne sont pas sans poser quelques problèmes logistiques. L'obtention d'un visa ne fait qu'ajouter aux coûts et à la paperasserie. Les internautes ont salué la décision audacieuse du Kenya.

Enfin, jusqu'à ce que tout le monde commence à remarquer les petits détails.

Dans son discours, le président Ruto a indiqué que l'État avait mis au point une nouvelle plateforme permettant d'identifier et de suivre les voyageurs entrant dans le pays. Si personne n'a plus besoin de visa pour entrer au Kenya, il faut désormais une autorisation électronique de voyage (AEV) délivrée par le site numérique. L'AEV est en fait une forme simplifiée de visa et s'accompagne de frais de traitement.

Techniquement, l'AEV est délivrée pour des raisons de sécurité. Elle permet de maintenir une base de données sur les personnes qui entrent et sortent du pays. La procédure d'obtention de l'AVEV est suffisamment compliquée pour que même les visas semblent plus accessibles.

Avec le nouveau système AEV, les ressortissants de pays qui n'avaient pas besoin de visa auparavant pour entrer au Kenya doivent désormais payer entre 34 et 52 dollars, comme tout le monde, pour entrer dans le pays.

Avant l'introduction de cette politique, les personnes de 51 nationalités différentes n'avaient pas besoin de visa. Désormais, elles doivent se soumettre à une procédure fastidieuse qui implique de fournir les détails de leur vol, la preuve de leur réservation d'hôtel, etc. avant de voyager. Ils doivent ensuite attendre 72 heures pour obtenir l'autorisation électronique de voyager dans le pays.

Pour que tout cela fonctionne, les personnes doivent connaître leurs dates d'arrivée et de départ longtemps à l'avance pour demander le permis. Le système actuel peut créer des problèmes lorsque les personnes doivent voyager en urgence.

Les ressortissants de la Communauté d'Afrique de l'Est (CAE) sont exemptés de ces règles et n'ont pas besoin de passer par la longue procédure d'obtention de l'AEV avant d'entrer au Kenya. La nouvelle politique profite également aux personnes qui devaient auparavant payer plus cher pour obtenir un visa.

Les personnes qui disposent déjà d'un visa électronique pour l'Afrique de l'Est n'ont pas non plus besoin de demander l'AEV. En revanche, presque tous les autres doivent supporter le poids de cette mesure. Même les enfants de moins de 16 ans, qui n'avaient auparavant pas besoin de visa pour entrer dans le pays, doivent payer pour obtenir une AEV.

Les conséquences de cette décision pourraient ne pas se limiter à un surcroît de paperasserie et à de nouveaux coûts, dissuadant les voyageurs de se rendre dans le pays dans un avenir proche. Il est possible que les 51 pays qui n'avaient pas besoin de visas auparavant - et d'autres qui ont été lésés dans cet accord - prennent des mesures de rétorsion. Après tout, les Kényans ont eux aussi besoin de voyager. Les pays pour lesquels il est devenu beaucoup plus difficile de se rendre au Kenya qu'auparavant pourraient faire en sorte que les Kényans aient également du mal à entrer sur leur territoire.