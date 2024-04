Zimbabwe : grâce présidentielle pour des milliers de prisonniers

Le président du Zimbabwe, Emmerson Mnangagwa a accordé la grâce présidentielle à des milliers de prisonniers. Les prisonniers sont libérés par lots dans tout le pays.

Cette amnistie présidentielle est la deuxième en moins d'un an. Elle est accordée aux femmes, personnes âgées, jeunes détenus, malades en phase terminale et à certains prisonniers condamnés à mort sous certaines conditions.

En effet, les détenus condamnés à la peine de mort seront libérés à condition qu'ils aient été emprisonnés pendant au moins 20 ans, conformément à la décision de clémence annoncée mercredi.

Toutes les femmes emprisonnées ayant purgé au moins un tiers de leur peine le jour de l'indépendance seront libérées, de même que les jeunes détenus qui ont purgé la même période.

Les prisonniers âgés de 60 ans et plus qui ont purgé un dixième de leur peine seront également libérés. Les aveugles et les autres personnes en situation de handicap qui ont purgé un tiers de leur peine seront également graciés.

Le Zimbabwe fait partie des pays du monde qui appliquent la peine de mort, bien que la dernière pendaison s'est déroulée en 2005. Aujourd'hui, le président se dit favorable à l'abolition de cette peine mais cette mesure qui a été approuvée par le conseil des ministres en février, doit être approuvée par le Parlement.

En mai 2023, le chef d'Etat a libéré plus de 4 000 prisonniers dans le cadre d'un autre décret de clémence visant à désengorger les prisons surpeuplées, où environ 22 000 prisonniers étaient entassés dans des prisons d'une capacité de 17 000 places.