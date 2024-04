Soudan : le conflit alimenté par des soutiens étrangers, déplore l'ONU

La guerre qui dure depuis un an au Soudan entre des généraux rivaux en lice pour le pouvoir a déclenché humanitaire sans précédent. Ce vendredi, deux hautes responsables de l’ONU ont une nouvelle fois appelé à redoubler d’efforts pour mettre fin à cette guerre alimentée par les armes des partisans étrangers.

"C'est illégal, c'est immoral et cela doit cesser", a déclaré la sous-secrétaire générale Rosemary DiCarlo au Conseil de sécurité de l'ONU.

Le Soudan a plongé dans le chaos à la mi-avril 2023, lorsque des tensions latentes de longue date entre son armée, dirigée par le général Abdel Fattah Burhan, et les paramilitaires des Forces de soutien rapide commandées par Mohammed Hamdan Dagalo ont éclaté en combats de rue dans la capitale, Khartoum. Les combats se sont étendus à d’autres régions du pays, notamment aux zones urbaines et à la région occidentale du Darfour.

DiCarlo a brossé un tableau désastreux de l’impact de la guerre : plus de 14 000 morts, des dizaines de milliers de blessés, une famine imminente avec 25 millions de personnes ayant besoin d’une aide vitale et plus de 8,6 millions forcées de fuir leur foyer.

Mohamed Ibn Chambas, président du panel de l'Union africaine sur le Soudan et haut représentant de son initiative Faire taire les armes en Afrique, a qualifié l'ingérence extérieure de « facteur majeur qui aggrave à la fois les efforts visant à négocier un cessez-le-feu et à mettre fin à la guerre ».

« En fait, le soutien extérieur en termes de fourniture de matériel de guerre et d’autres besoins a été la principale raison pour laquelle cette guerre a duré si longtemps », a déclaré Chambas. "C'est l'éléphant dans la pièce."

Ni DiCarlo ni Chambas n’ont nommé aucun des partisans étrangers.

Mais Burhan, qui a dirigé la prise de contrôle militaire du Soudan en 2021, est un proche allié de l’Égypte voisine et de son président, l’ancien chef de l’armée Abdel-Fattah el-Sissi. En février, le ministre soudanais des Affaires étrangères s’est entretenu à Téhéran avec son homologue iranien au milieu d’informations non confirmées faisant état d’achats de drones pour les forces gouvernementales.

Le représentant permanent du Soudan auprès des Nations Unies a appelé le mois dernier à la condamnation des Émirats arabes unis (EAU). Dans une lettre adressée au Conseil de sécurité, il a accusé les Émirats arabes unis de soutenir les Forces de soutien rapide (RSF) dans leur guerre d'un an contre l'armée soudanaise.

Le chef des Forces de soutien rapide, Dagalo, aurait reçu le soutien du groupe de mercenaires russes Wagner. Des experts de l'ONU ont déclaré dans un récent rapport que les RSF ont également reçu le soutien des communautés arabes alliées et de nouvelles lignes d'approvisionnement militaire traversant le Tchad, la Libye et le Soudan du Sud.

Les RSF, à majorité arabe, ont mené des attaques brutales au Darfour contre des civils d'origine africaine, en particulier l'ethnie Masalit, et ont pris le contrôle de la majeure partie de la vaste région.

Sa nouvelle cible semble être El Fasher, la capitale du Nord Darfour. Edem Wosornu, directeur des opérations du bureau humanitaire des Nations Unies, a déclaré que des milices affiliées à RSF avaient attaqué et incendié des villages à l'ouest d'El Fasher le 13 avril.

« Depuis lors, des affrontements ont continué à se produire dans les parties est et nord de la ville, entraînant le déplacement de plus de 36 000 personnes », a-t-elle déclaré au conseil.

Wosornu a averti que « la violence représente un danger extrême et immédiat pour les 800 000 civils qui résident à El Fasher, et risque de déclencher de nouvelles violences dans d’autres régions du Darfour – où plus de 9 millions de personnes ont cruellement besoin d’une aide humanitaire ».

Il y a vingt ans, le Darfour est devenu synonyme de génocide et de crimes de guerre, en particulier commis par les milices arabes Janjaweed, contre des populations qui s'identifient comme étant d'Afrique centrale ou orientale.

Cet héritage semble être revenu, le procureur de la Cour pénale internationale, Karim Khan, ayant déclaré fin janvier qu’il y avait des raisons de croire que les deux parties pourraient commettre des crimes de guerre, des crimes contre l’humanité ou un génocide au Darfour.

Les RSF ont été créées à partir de combattants Janjaweed par l'ancien président soudanais Omar al-Bashir, qui a dirigé le pays pendant trois décennies avant d'être renversé lors d'un soulèvement populaire en 2019 du Conflit au Darfour dans les années 2000.

DiCarlo a appelé à redoubler d'efforts pour ramener la paix, affirmant que l'envoyé personnel du secrétaire général de l'ONU, António Guterres, pour le Soudan, Ramtane Lamamra, a proposé de convoquer une réunion avec des organisations africaines et arabes et des pays clés « pour développer un accord global ».