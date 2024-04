Soudan : la guerre paralyse le système de santé

Mohammed, sept ans, est sans abri. Il a commencé à présenter des symptômes d’hypertrophie de la rate et d’anémie sévère à l’âge de deux ans.

L'hôpital de Khartoum où le garçon recevait des soins a été détruit pendant le conflit et sa famille a fui pour se mettre en sécurité à Port-Soudan, qui est resté relativement sûr et bénéficie de meilleures conditions médicales.

« Le conflit nous a obligés à quitter notre ville natale et à nous déplacer. Nous sommes arrivés ici à Port-Soudan il y a une vingtaine de jours pour faire soigner mon fils. Il a besoin de transfusions sanguines et de traitements tous les six mois », explique Bashir, le père de Mohammed.

Mohammed ne peut toujours être admis dans aucun hôpital en raison du manque de lits.

Même pour ceux qui ont la chance de bénéficier d’une consultation médicale, le manque de médicaments reste un problème.

« Environ 80 pour cent des institutions médicales du pays ont arrêté leurs services. Nous sommes confrontés à une forte augmentation de la demande de services médicaux et nous sommes confrontés à un énorme défi en termes de réserves de médicaments et de capacités techniques », Ahlam Abdel Rasoul, ministre de la Santé de l'État de la mer Rouge où se trouve Port-Soudan.

Les antibiotiques, les analgésiques, l’oxygène et le sang en particulier ont été épuisés dans la plupart des hôpitaux.

Selon l’Organisation mondiale de la Santé, environ 15 millions de Soudanais ont besoin d’une aide sanitaire urgente.

Jusqu'à présent, 14 790 décès ont été enregistrés au Soudan, tandis que le nombre de personnes déplacées a atteint 8,2 millions, selon le dernier rapport du Bureau des Nations Unies pour la coordination des affaires humanitaires.