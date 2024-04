Halle Berry : "C’est à Hollywood de donner envie de revenir au cinéma"

Mercredi s'est tenue à Las Vegas la CinemaCon, un événement où les studios hollywoodiens, les exploitants et les entreprises technologiques se réunissent pour présenter en avant-première les prochaines nouveautés du cinéma.

Sur le tapis rouge de Lionsgate, l'actrice américaine Halle Berry a déclaré que le rôle de Hollywood était de réaliser des films qui motivent les gens à retourner au cinéma.

"Je suis juste content que nous y soyons de retour. Vous savez, je l'ai déjà dit, j'ai adoré, les jours où nous regardions les films assis à la maison, il y avait quelque chose de réconfortant pendant la période COVID, mais il est, je pense, temps de revenir aux films sur grand écran et de vivre cette expérience partagée. Je sais que rien ne remplace le fait de regarder un film, vous savez, où les visages sont en gros plan... c'est la magie des films et du cinéma. J'espère que nous, en tant que cinéastes et studios, créons du matériel dans les films qui les incite à sortir. Et quand ils y vont, ils ne sont pas déçus d'y être allés" a affirmé Berry.

L'actrice oscarisée a fait la promotion de son nouveau film, Never Let Go, un film d'horreur réalisé par le Français Alexandre Aja.