Nigeria : l'application FriendnPal au chevet de la santé mentale

Le Nigéria, pays le plus peuplé d’Afrique, est confronté à sa plus grande crise économique depuis des décennies, avec une augmentation du nombre de Nigérians pauvres.

La chute libre du naira et une hausse alarmante du coût de la vie ont provoqué une hausse de 89,8 millions début 2023 à 104 millions, selon le rapport Nigeria Development Update de la Banque mondiale.

Le coût élevé de la vie est attribué à la flambée de l’inflation et au taux de change élevé.

Les données du Bureau national des statistiques (BES) montrent que l'inflation a atteint 31,70 pour cent en février 2014, contre 29,90 pour cent enregistrés en janvier 2024, enregistrant une augmentation de 1,80 pour cent.

Les experts et défenseurs de la santé mentale ont averti que la situation actuelle a un impact sur les niveaux de colère, d’anxiété, de stress et de dépression dans le pays.

Ayodeji Michael-Oni, psychothérapeute et défenseuse de la santé mentale basé à Lagos, affirme que les Nigérians sont poussés au bord du gouffre par des facteurs indépendants de leur volonté.

«Je peux vous dire catégoriquement qu'une personne mentalement stable ne s'effondrera pas totalement. Une femme qui est maltraitée à la maison, lorsqu'elle monte dans le bus et que le conducteur la harcèle. Si vous voyez ce genre de femme crier et s'éclater, ce n'est pas seulement à cause du conducteur. Il y a beaucoup de facteurs sous-jacents», explique Micheal-Oni.

La psychothérapeute souhaite davantage de sensibilisation et de plaidoyer pour lutter contre la menace des maladies mentales dans le pays.

Cependant, en raison des mythes et de la stigmatisation associés à la santé mentale au Nigeria, pays profondément religieux, la recherche de conseils ou d'un thérapeute est considérée par certains dans ce pays d'Afrique de l'Ouest comme un signe de faiblesse.

La psychothérapie en ligne

Mais avec des applications comme FriendnPal, une plateforme de psychothérapie en ligne, les conversations autour de ses avantages se multiplient.

La plateforme est une application mobile qui exploite les nouvelles technologies pour aider les Nigérians et les Africains aux prises avec des problèmes de santé mentale.

Le Chatbot basé sur l'IA de FriendnPal aide les utilisateurs à interagir avec des conseillers et des thérapeutes.

Sa fondatrice Esther Eruchie a identifié le financement, la stigmatisation et le manque de sensibilisation comme certains des facteurs affectant le traitement de la santé mentale.

« Notre plateforme est anonyme. Nous disposons également d'une intelligence artificielle (Internet Companion AI Chatbot) avec lequel vous pouvez converser 24h/24 et 7j/7 et partager vos problèmes. Vous pouvez converser avec lui dans plusieurs langues africaines », déclare Kayode Adeshina, directeur de la technologie chez FriendnPal.

"Il existe des séances de thérapie virtuelles, où vous pouvez suivre des séances de thérapie avec nos thérapeutes sans avoir à quitter votre maison", a ajouté Adeshina.

"La santé mentale est aussi importante que la santé physique"

Même si des plateformes comme celle-ci améliorent l’accès aux services de santé mentale, certains experts estiment que des interventions du gouvernement sont aussi nécessaires.

« Beaucoup de gens ne réalisent pas que la santé mentale est aussi importante que la santé physique, ce qui nous conduit à un financement médiocre en matière de soins de santé mentale au Nigeria » a déclaré Esther Eruchie.

Elle a appelé le gouvernement à se concentrer sur la manière de financer les initiatives et les plateformes en matière de santé mentale qui changent des vies partout au pays.

L'Organisation mondiale de la Santé (OMS) estime qu'environ 40 millions de Nigérians souffrent de maladie mentale.

Parmi les maladies mentales les plus répandues au pays figurent la dépression et les troubles anxieux.