Maroc : l'art cubain à l'honneur au musée Mohamed VI

Lorsque le roi du Maroc Mohamed VI s'est rendu à La Havane en 2017, le galeriste cubano-américain Alberto Magnan l'a impressionné par une "immersion totale" dans l'art et la culture de l'île caribéenne, traçant une ligne de démarcation entre les thèmes culturels et historiques abordés par les artistes cubains et ceux de l'ensemble de l'Afrique.

Sept ans après cette rencontre, l'une des premières expositions d'art cubain dans un musée africain est présentée au Musée Mohammed VI d'art moderne et contemporain du Maroc.

Selon Abdelaziz El Idrissi, directeur du musée, cette exposition s'inscrit dans le cadre d'un effort visant à donner aux visiteurs une vision plus large que celle des artistes européens qui font souvent partie du programme scolaire dans ce pays d'Afrique du Nord et dans d'autres anciennes colonies françaises.

"Le public marocain connaît peut-être Giacometti, Picasso ou les impressionnistes", a déclaré M. El Idrissi. Le musée les a tous exposés. "Nous les avons vus et nous cherchons aussi d'autres choses."

L'exposition sur Cuba comprend 44 œuvres de Wifredo Lam - une exposition majeure du travail du peintre afro-cubain plus d'un an avant que le musée d'art moderne de New York ne lui rende hommage avec une rétrospective de sa carrière en 2025. "Nous devançons en quelque sorte le MoMA", se réjouit Alberto Magnan.

L'exposition au Maroc marque également la première fois que le travail d'une autre sommité, Jose Angel Toirac, est exposé en dehors de Cuba. Auparavant, ses peintures représentant Fidel Castro, le défunt président anticapitaliste du pays, dans l'iconographie des publicités américaines et de la culture de consommation n'étaient pas autorisées à quitter l'île.

D'autres œuvres de l'exposition "Art cubain : de l'autre côté de l'Atlantique" - ouverte jusqu'au 16 juin - illustrent les thèmes dominants de l'art cubain, de l'isolement et de l'embargo économique à l'héritage et à l'identité.

À Cuba, près de la moitié de la population s'identifie comme métisse et plus d'un million de personnes sont afro-cubaines. La diversité de l'île est un sujet récurrent pour ses peintres et ses artistes, dont Lam. "C'est pourquoi il était important d'exposer son travail - notamment ses peintures de masques d'inspiration africaine et l'utilisation de couleurs vives - en Afrique", renchérit Alberto Magnan.

Le Maroc fait partie des pays qui ont montré un nouvel intérêt pour l'art cubain depuis que les États-Unis ont rétabli les liens diplomatiques avec Cuba en 2014 et que Castro est décédé en 2016. Les marchands d'art américains et les grands musées ont afflué vers l'île auparavant difficile à visiter.

Mais l'intrigue a été freinée par la pandémie de Covid-19 et la décision de l'ancien président américain Donald Trump de redésigner le pays comme un "État soutenant le terrorisme", a déclaré M. Magnan. Dans le même temps, le Maroc a augmenté le financement des arts et de la culture dans le but de renforcer sa "puissance géopolitique douce" en Afrique du Nord et au-delà.

Au Maroc comme à Cuba, les artistes du XXe siècle ont réagi à la transition politique - décolonisation au Maroc, révolution à Cuba - en s'inspirant de l'histoire et en s'engageant dans les tendances qui façonnent l'art contemporain dans le monde entier.

Mais le spectacle actuel n'aborde pas les relations diplomatiques maroco-cubaines, qui ont été rétablies à la suite de la visite du roi Mohamed VI à Cuba en 2017.

Les pays avaient coupé les liens il y a plusieurs décennies en raison de la position de Cuba sur le Sahara occidental contesté, revendiqué par le Maroc. Cuba a historiquement formé des soldats et des médecins sahraouis et soutenu l'agenda du Front Polisario aux Nations unies.