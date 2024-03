Guerre Russie-Ukraine : le conflit se poursuit au rythme des frappes

Le conflit entre la Russie et l'Ukraine se poursuit avec des lancements de frappes mutuels.

La Russie a affirmé mercredi avoir émis des frappes sur des points de stockage de drones ukrainiens, tandis que l'Ukraine a déclaré le même jour avoir repoussé de multiples offensives russes et lancé des frappes aériennes sur des positions du Kremlin.

Le ministère russe de la défense a également déclaré avoir repoussé les attaques ukrainiennes provenant de multiples directions telles que Kupyansk, Donetsk et Avdeyevka. L’armée russe aurait frappé les radars anti-artillerie ukrainiens, les stations de base de guerre électronique, les dépôts de munitions et d'autres cibles.

Les forces de défense aérienne russes ont également intercepté plusieurs roquettes tirées par l'armée ukrainienne et abattu plusieurs drones.

Le gouverneur de l'oblast russe de Belgorod a déclaré le même jour sur les médias sociaux que des drones ukrainiens avaient fait des blessés.

Selon un rapport de bataille de l'Agence nationale de presse ukrainienne, l'armée ukrainienne avait engagé des dizaines de combats avec l'armée russe sur la ligne de front attaquant également le personnel et les équipements militaires russes. Les maires des villes de Mykolayiv et Kharkiv en Ukraine ont déclaré que les villes avaient été attaquées par des missiles de gros calibre engendrant la mort d’une personne dans la seconde ville et une trentaine de blessés au total.