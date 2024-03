Ouganda : la fracture énergétique des îles Kalangala

Kalangala, un archipel de 84 îles avec une population de 66 000 habitants, a été enveloppés dans l’obscurité et des opportunités limitées jusqu’en 2015. Année qui marque la création de la centrale électrique de Bukuzindu, une installation hybride diesel-solaire de 1,6 MW située sur l’île principale de Bugala sur le lac Victoria.

L’impact de cette source d’énergie est considérable. Les insulaires qui dépendaient principalement de la pêche, ont adopté l’agriculture avec l’électricité fournie par la centrale. Daniel Kyeswa, agriculteur, cultive le café depuis 2020, une culture qui demande une énergie considérable pour la transformation.

"Même si j’ai beaucoup de sacs de café, je les apporte ici, ils les traitent parce que l’électricité est disponible. Et même communiquer est facile", explique Kyeswa, soulignant la commodité apportée par la centrale.

L’augmentation de l’activité agricole a eu des effets d’entraînement sur le volume des exportations de café de l’Ouganda, qui a augmenté de 25 %, atteignant 5,83 millions de sacs d’une valeur de 867 millions de dollars pour l’année cloturée en juillet 2023. Par rapport au palmier à huile qui génère au moins 280 000 $ par an sur les îles Ssese seulement, il y a maintenant plus de 1000 producteurs de café dans le district. Selon l’Alliance to Save Energy, la production d’une tasse de café consomme environ un kilowattheure d’énergie.

Avec 1000 kilowatts d’énergie thermique et 600 d’énergie solaire, la station de Bukuzindu fournit 3 000 foyers.

Cependant, la production d’énergie solaire s’accompagne de ses défis, comme l’explique Emmanuel Ongom, ingénieur en exploitation et maintenance de centrales électriques à Bukuzind. "l’inconvénient de la production solaire est le stockage. L’énergie est disponible quand les gens n’en ont pas besoin... Et cela crée un problème en soi. Il y a donc un décalage. »

Pour ceux qui vivent sur des îles sans accès à l'électricité, la lutte continue. Nammanda Nsubuga, qui a quitté le volleyball pour cultiver sur l’île sombre de Bunyama il y a huit ans, fait face à d’importants défis. Elle doit transporter ses produits sur l’île de Bugala pour les transformer et les stocker, ce qui entraîne des pertes, en particulier pour les produits périssables comme le lait.

« Si le gouvernement pouvait subventionner l’installation de panneaux solaires et de ces onduleurs, tout le reste serait si facile pour nous... Sinon on ne peut pas conserver le lait, alors on s'en débarrasse », déplore Nsubuga, soulignant les pertes économiques dues au manque d’électricité.

Les agriculteurs sont encouragés à utiliser l’énergie solaire, mais les coûts élevés restent prohibitifs pour de nombreuses personnes. Sur l’île de Bugala, le Ssese Farm Institute présente les avantages de l’énergie solaire avec son système d’irrigation à énergie solaire.

"Lorsque j’ai commencé à comparer les dépenses, j’ai découvert que le montant d’argent que j’utilise pendant un an, je peux maintenant l’utiliser sur l’énergie solaire pendant plus de cinq ans", explique Stephen Nabasa, directeur du Ssese Farm Institute, mettant l’accent sur la rentabilité de l’énergie solaire.

Le gouvernement plaide pour la mécanisation de l’agriculture, la reconnaissant comme le plus grand employeur en Ouganda. Des centres, on été mis en place a afin d'aider des milliers de famille. Ainsi, avec seulement quelques-uns capables de se permettre des solutions mécanisées, les dirigeants locaux appellent à une expansion des projets solaires hors réseau.

"Le district sera plus facile à gérer. Le gouvernement va générer plus d’impôts, car il y aura plus de petites industries, il y aura plus de systèmes d’irrigation pour nous petits agriculteurs et le reste", affireme, Rajab Ssemakula, président du district de Kalangala, soulignant les avantages potentiels d’un accès accru à l’électricité.

Dans le cadre du projet d’extension de l’accès à l’électricité, au moins 94 MW de capacité photovoltaïque ont été installés dans ce pays de 46 millions d'habitants, offrant un aperçu de l’espoir pour des solutions solaires hors réseau.

Cependant, l’accès à l’électricité est en augmentation, atteignant maintenant plus de 42 % de la population totale. 82 % provient des énergies renouvelables.

Bien que coûteux pour les agriculteurs, l’impact de l’énergie solaire sur l’agriculture ne peut être sous-estimé.

Ce rapport a été produit avec le soutien du Centre africain pour l’excellence des médias et de la Mott Foundation.