Afrique du Sud : un data center avec centrale solaire de 120 MW

Teraco, spécialiste sud-africain des data center, se lance dans la production d’énergies renouvelables avec la construction d’une vaste centrale photovoltaïque de 120 MW.

L’exploitant de centres de données informatiques Teraco a obtenu le feu vert de l’entreprise publique Eskom pour raccorder son projet de centrale solaire de 120 MW au réseau électrique sud-africain. Une fois en service, le parc situé dans la province de Free State devrait produire plus de 338 000 MWh d’électricité par an.

Le parc devrait être opérationnelle dans les 18 mois et l’électricité sera acheminée par Eskom et les réseaux électriques municipaux jusqu’à ses data centers dans le pays.

« Il s’agit d’une approche unique en Afrique, puisque Teraco sera non seulement propriétaire de ses centres de données, mais aussi d’une importante source d’énergie renouvelable qui les alimentera, créant ainsi une voie énergétique durable pour soutenir la croissance », a indiqué Jan Hnizdo, PDG de Teraco.

JUWI Renewable Energies South Africa a été chargé de concevoir et de gérer l’approvisionnement, la construction et la mise en service de la centrale.

Comme le note "révolution énergétique", "avec ce projet, Teraco devrait sécuriser ses approvisionnements en électricité dans un pays ou les délestages sont monnaies courantes. Depuis 2007, l’état du réseau électrique du pays est, en effet, en chute libre, la faute à un cruel manque de maintenance des centrales à charbon et à de gros problèmes de corruption au sein d’Eskom. Rien qu’en 2023, on comptait pas moins de 332 jours de délestage pouvant durer de 2 heures à plus de 10 heures ! Face à cette situation, plusieurs pays dont la France, l’Allemagne, le Royaume-Uni et les États-Unis ont lancé le JET (Just Energy Transition), un plan d’investissement massif de 8,5 milliards de dollars destiné à aider le pays à sécuriser son réseau électrique et atteindre la neutralité carbone d’ici 2050".