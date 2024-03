Soudan : aux USA, la diaspora affligée par le conflit pendant le Ramadan

Au Soudan, la guerre complique la période de ramadan dans ce pays majoritairement musulman.

Sali Mahgoub vit au États-Unis d'Amérique. Et elle pense à son pays d'origine qui doit observer ce mois si sacré au milieu d'un conflit armé.

« Ce qui se passe actuellement au Soudan est vraiment tragique. Je pense que c’est accablant d’y penser, pour être tout à fait honnête », a déclaré Mahgoub, depuis chez elle à Chicago.

Le Soudan est plongé dans le chaos depuis avril 2023, date du début des violents affrontements entre les forces armées dirigées par Gen. Abdel Fattah Al Burhan, et les forces de soutien rapide paramilitaires commandées par le Gén. Hammed Hamdan Dagalo à Khartoum.

« Nous avons perdu de la famille, des amis. Et je ne parle même pas de la destruction du pays. Je parle seulement de vies. Je parle de gens qui sont malheureusement décédés et ou qui ont perdu contact avec nous et que nous supposons morts. » a ajouté, Sali Mahgoub.

Le conflit qui dure depuis près d’un an a mis le pays les Soudans a jeté les bases d'une crise alimentaire sans précédent avec la malnutrition qui tue déjà des enfants, selon le bureau humanitaire de l’ONU.

Edem Wosornu, directeur des opérations humanitaires, a déclaré au Conseil de sécurité de l’ONU qu'un tiers de la population du Soudan – 18 millions de personnes – est confrontée à une insécurité alimentaire aiguë et que des niveaux de faim catastrophique pourraient être atteints dans certaines régions d'ici à la fin mai.

En plus, 7 millions de personnes au Soudan du Sud voisin et près de 3 millions au Tchad, qui borde le Darfour, sont également confrontés à la crise alimentaire.

"Je pense souvent, ... Vous savez, je peux enfin manger. Est-ce que ma famille peut manger? Je ne sais pas. J’espère qu’ils le font", dit Sali Mahgoub.

Partout dans le monde, des centaines de millions de musulmans jeûnent du lever au coucher du soleil pendant le mois de Ramadan, un moment de contemplation, de force et de culte intense.

Le Conseil de sécurité de l’ONU a exhorté les belligérants soudanais à cesser immédiatement les hostilités pendant le ramadan.