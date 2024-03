Somalie : le navire MV Abdullah pris en otage par des pirates

Les 23 membres d'équipage d'un cargo battant pavillon bangladais arraisonné par des pirates au large de la Somalie cette semaine ont été pris en otage, et un navire de l'Union européenne suit le navire alors qu'il se dirige vers la côte, a déclaré mercredi la force de sécurité maritime de l'UE.

Le détournement du MV Abdullah, signalé pour la première fois mardi par l'armée britannique, a eu lieu à près de 1 100 km à l'est de Mogadiscio, la capitale de la Somalie.

Un navire de l'UE déployé dans le cadre de l'opération ATALANTA "suit" le cargo, a indiqué la force de l'UE dans un communiqué.

"La situation à bord est la suivante : les pirates ont capturé et pris en otage les 23 membres de l'équipage. L'équipage est sain et sauf et l'action se poursuit. Le navire se dirige vers les côtes somaliennes."

Au moins 20 assaillants armés ont pris le contrôle du navire alors qu'il se rendait de Maputo, la capitale du Mozambique, à Hamriya, dans les Émirats arabes unis, selon Ambrey, une société britannique de sécurité maritime.

Le navire appartient à la société bangladaise SR Shipping Lines, une entreprise sœur du Kabir Steel and Rerolling Mill Group, basé à Chattogram, a déclaré Mizanul Islam, conseiller média de la société, aux médias locaux au Bangladesh.

La piraterie au large des côtes somaliennes, qui était autrefois très répandue, a diminué après avoir atteint un pic en 2011, mais les inquiétudes concernant de nouvelles attaques se sont accrues au cours des derniers mois.

En décembre, au moins deux incidents ont été signalés. L'un concernait un navire de commerce saisi par des personnes lourdement armées près de la ville d'Eyl, au large de la Somalie. L'autre concerne un navire marchand battant pavillon maltais qui a été détourné en mer d'Arabie et déplacé vers la même zone au large des côtes somaliennes.

Les eaux au large de la Somalie ont connu un pic de piraterie en 2011, lorsque l'ONU a déclaré que plus de 160 attaques avaient été enregistrées. Les incidents ont ensuite considérablement diminué, en grande partie grâce à la présence de la marine américaine et de ses alliés dans les eaux internationales.