Des chrétiens évangéliques se portent volontaires en Israël

Fervents partisans d’Israël depuis des années, les chrétiens évangéliques américains se rendent sur place en tant que volontaires en temps de guerre.

Depuis le début de la guerre entre Israël et le Hamas, il y a cinq mois, ils sont de plus en plus nombreux à se rendre en Israël.

Selon le ministère du tourisme, près de la moitié des visiteurs viennent désormais avec ces groupes confessionnels.

"Je veux rentrer chez moi et être une ambassadrice et un témoin oculaire de ce que j'ai vu et ressenti ici, et oui, Israël - je suis ici pour dire pardon à mon pays, au nom de la Norvège, je veux dire que je suis désolée. " a déclaré Elisabeth Ødegaard, volontaire norvégienne.

Des associations comme Citrus and Salt cooking studio, qui organisaient auparavant des cours de cuisine et des visites des marchés de Tel-Aviv pour les touristes, se sont reconverties dans la préparation de repas offerts.

" En ce moment, nous préparons de la nourriture pour les soldats. Nous avons fait beaucoup de choses ; nous sommes venus avec un groupe de volontaires de différentes nations pour aider les gens. Nous étions dans les fermes pour aider les agriculteurs à ramasser les fruits. Nous avons rénové les endroits où les gens se cachent lorsqu'il y a des missiles et des bombes (abris).", a déclaréClaudio Pichardo, volontaire de Colombie.

Aux États-Unis, le soutien à Israël est devenu une priorité absolue pour les chrétiens évangéliques au cours d'une année d'élection présidentielle. Ils sont parmi les plus fervents défenseurs de la manière dont Israël gère le conflit,

Les évangéliques croient qu'Israël est la clé d'une prophétie de fin des temps qui amènera le retour du Messie chrétien.

"Cela aide vraiment à remonter le moral des gens qui viennent de l'étranger en Israël en période de conflit, et qui disent physiquement : "Je suis là pour vous aider. De quoi avez-vous besoin ? Vous savez, couper des oignons n'est pas une mince affaire lorsque vous traversez le monde pour le faire, pour vous assurer que les gens ont de la nourriture ou pour aller chercher des avocats ou quoi que ce soit d'autre. Et je dis à beaucoup d'Israéliens qui ne travaillent pas nécessairement avec ces groupes que, vous savez, nous avons du soutien." a expliqué Aliya Fastman, Citrus and Salt cooking studio.

Avant les combats, environ 15 000 visiteurs arrivaient chaque jour en Israël, dont près de la moitié étaient chrétiens, selon les statistiques du ministère du tourisme mais le tourisme s'est effondré depuis octobre. Entre un tiers et la moitié des quelque 3 000 visiteurs quotidiens attendus en mars font partie de groupes de volontaires religieux.