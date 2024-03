Guerre Israël-Hamas : l'Afrique du Sud appelle à briser le blocus de Gaza

La ministre sud-africaine des relations internationales, Naledi Pandor, et son homologue danois, Lars Lökke Rasmussen cherchent des solutions pour que l'aide humanitaire accède à Gaza.

"Ces puissantes forces armées du monde devraient être envoyées par leurs présidents ou leurs premiers ministres à la frontière de Rafah pour que leurs soldats escortent tous les convois d'aide humanitaire vers Gaza et la Cisjordanie. Et comme il s'agit d'amis très proches d'Israël, ils seront certainement autorisés à passer en toute sécurité. Je ne peux pas imaginer que les forces israéliennes leur tirent dessus", a déclaré M. Pandor.

Les deux ministres ont également étudié la possibilité de larguer des vivres mais cette option reste insuffisante face aux besoins de la population gazaoui.

Martelant qu'il est nécessaire d'apporter une aide humanitaire rapide et sans entrave aux civils, Lars Lökke Rasmussen a réitéré son appel à un cessez-le-feu humanitaire à Gaza :

"D'un point de vue politique et humain, on peut aisément dire que cette situation doit changer. C'est pourquoi nous soutenons l'appel à un cessez-le-feu humanitaire mutuel, qui permettra à l'aide humanitaire et à tous les camions d'entrer à Gaza.", a insisté le ministre danois des affaires étrangères.

Alors qu’Israël doit rendre compte des mesures prise pour empêcher un génocide, les Nations unies estiment que plus de 576 000 personnes à Gaza, soit un quart de la population, sont au bord de la famine.