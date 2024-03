Guerre Israël-Hamas : accord Japon-OMS pour aider les hôpitaux égyptiens

Le Japon a signé un accord avec l'Organisation mondiale de la santé pour fournir 8 millions de dollars aux hôpitaux égyptiens qui soignent les blessés palestiniens.

Dimanche, l'ambassadeur du Japon au Caire, Oka Hiroshi, a annoncé l’aide du pays en vue d’aider les personnes touchées à Gaza :"C'est un grand plaisir pour moi de signer au nom du gouvernement du Japon les notes détaillées avec l'OMS pour fournir aux hôpitaux égyptiens des équipements médicaux d'urgence et des fournitures d'une valeur d'environ 8 millions de dollars US pour soutenir les efforts cruciaux déployés par le gouvernement égyptien, les hôpitaux et le peuple pour sauver la vie de nombreux Palestiniens évacués de Gaza.", a déclarél'ambassadeur du Japon en Égypte.

La ministre égyptienne de la coopération internationale, Rania Al-Mashat, a salué l'action du gouvernement japonais.

Hanan Balkhy, directrice régionale de l'OMS pour la Méditerranée orientale, qui a assisté à la cérémonie de signature, a déclaré que les efforts de l'OMS pour sauver des vies sont entravés par les restrictions d'accès.