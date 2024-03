Afrique du Sud : 3 moines égyptiens coptes poignardés à mort

Trois moines égyptiens appartenant à l'Église copte orthodoxe ont été mortellement poignardés lors d'une attaque dans un monastère en Afrique du Sud et un suspect a été arrêté, a annoncé la police mercredi.

Les moines ont été tués mardi au monastère Saint Marc l'Apôtre et Saint Samuel le Confesseur à Cullinan, une ville située à l'est de la capitale, Pretoria. Une quatrième personne a été battue avec une barre de fer avant de s'échapper et de se cacher dans une pièce du monastère, a indiqué la police.

Le suspect arrêté est un homme de 35 ans. La police n'a pas donné son nom ni d'autres détails. Il devait comparaître devant le tribunal jeudi. Le motif de l'attaque n'est pas clair, mais rien n'a été volé dans le monastère, a déclaré le porte-parole de la police, le colonel Dimakatso Nevhuhulwi, dans un communiqué.

La police avait déclaré mardi qu'elle recherchait plusieurs suspects. Les attaques meurtrières contre des églises et d'autres lieux de culte sont rares en Afrique du Sud.

L'Église copte orthodoxe a son siège en Égypte et des diocèses dans plusieurs pays. Elle est l'une des plus anciennes communautés chrétiennes du monde et a été la cible d'attaques meurtrières de la part d'islamistes en Égypte et ailleurs.

Les attaques en Égypte ont récemment diminué en raison du renforcement de la sécurité autour des lieux de culte chrétiens dans ce pays à majorité musulmane.

L'Église copte orthodoxe a désigné les moines tués en Afrique du Sud comme étant le moine Hegumen Takla el-Samuely, le moine Yostos ava Markos et le moine Mina ava Markos. Tous trois étaient de nationalité égyptienne.

L'Église copte orthodoxe d'Afrique du Sud a déclaré que M. el-Samuely était l'adjoint du diocèse local. Elle a déclaré que les moines avaient été victimes d'une "attaque criminelle" qui avait abouti à leur "martyre".

L'Église copte a son propre pape, actuellement le pape Tawadros II, et le diocèse sud-africain a déclaré qu'il était au courant de l'attaque et qu'il "attendait d'être informé de ses causes".

L'ambassadeur égyptien en Afrique du Sud a visité le monastère à la suite de l'attaque, a déclaré l'Église copte orthodoxe d'Afrique du Sud. Le ministère égyptien des affaires étrangères a déclaré être en contact avec l'ambassade d'Afrique du Sud.