Egypte : les coptes célèbrent le Samedi saint

Bougie à la main, ils étaient nombreux dans cette église du Caire pour assister à la messe à l’occasion du Samedi saint qui pour les chrétiens marque la veille de la Résurrection du Christ. Cette fête intervient à la fin d'un jeûne de 55 jours, au cours duquel les coptes orthodoxes ne consomment ni viande, ni poisson, ni produits laitiers.

"Nous avons traversé de nombreux moments difficiles, depuis 2020 jusqu'à ces derniers mois. Le coronavirus, la crise économique et divers incidents politiques, mais nous considérons toujours la semaine sainte comme la semaine la plus sacrée de l'année, nous l'attendons avec impatience pour les nombreuses prières, les hymnes et nous la concluons avec le samedi saint et Pâques", explique Maged Habib, un fidèle.

Cette année, le carême des coptes a débuté quelques jours avant le Ramadan. Mais pour ces deux communautés comme pour la majorité des Égyptiens, la crise économique que traverse le pays est au centre des préoccupations.

"Je souhaite que Dieu nous protège des pandémies, de la hausse des prix et des attaques de nos ennemis, et qu'il nous permette de vivre une vie pleine de paix et d'amour. Nous souhaitons que cette année soit pleine de bénédictions, de paix et d'amour entre tous les peuples, que nous puissions profiter de fêtes joyeuses, que nous soyons musulmans ou coptes, et que Dieu nous bénisse en nous permettant de passer de bonnes journées", explique Nadia Wadee, une autre fidèle.

Les coptes égyptiens forment la plus grande communauté chrétienne du monde arabe : ils représentent plus de 10 millions de personnes, sur 103 millions d'habitants en Egypte. Une grande majorité de cette communauté s’estime marginalisée.