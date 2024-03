Zambie : la sécheresse déclarée "urgence nationale"

Le président zambien Hakainde Hichilema a annoncé jeudi une déclaration de sécheresse en tant que catastrophe nationale et situation d'urgence.

Le pays connaît des conditions de sécheresse dans 84 de ses 116 districts. La saison des pluies, qui s'étend habituellement d'octobre à mars, s'est arrêtée à la fin du mois de janvier de cette année.

Les récoltes des fermes entièrement ensemencées ont été détruites par la sécheresse.

"J'ai huit hectares de maïs et deux ou trois hectares d'arachides, mais comme il n'y a pas de pluie, le maïs et les arachides sont morts.", a révéléEdner Soko agriculteur.

Cette année, le maïs, une culture vivrière de base qui nécessite des pluies régulières, n'a pas pu mûrir et une grande partie des petits exploitants n'ont pas pu récolter leurs cultures cette année.

Ces agriculteurs dépendent de ces cultures pour leur subsistance et s'inquiètent de ne pas avoir de revenus pour subvenir à leurs besoins essentiels.

"Depuis que nous n'avons plus de nourriture, presque toute la Zambie, surtout le sud et l'est, l'ouest, n'a plus rien. La plupart du temps, les nouvelles nous apprennent que la partie nord de la Zambie reçoit au moins quelques pluies. Mais de ce côté-ci de la Zambie, je pense qu'il était tout à fait normal que le Président déclare qu'il s'agit d'une catastrophe nationale, c'est vraiment une catastrophe nationale", a expliquéJacob Soko agriculteur.

Près de 70 % des Zambiens dépendent des petites exploitations agricoles pour leur alimentation de base.

Yotam Mkandawire, secrétaire exécutif de l'Association des négociants en céréales de Zambie, a déclaré que le pays était en sécurité alimentaire "probablement jusqu'à la fin de la prochaine récolte.

"Nous sommes toujours en sécurité alimentaire en tant que pays, probablement jusqu'à la fin de la prochaine récolte, mais là où nous pourrions avoir un problème, c'est après la prochaine récolte. C'est à ce moment-là que nous devrions nous attendre à ce que le pays réagisse vraiment à la situation que nous connaissons actuellement.", a déclaréYotam Mkandawire Secrétaire exécutif de l'Association des négociants en grains de Zambie.

Diverses mesures ont été mises en place pour atténuer les effets de la sécheresse, qui affecte non seulement la sécurité alimentaire, mais aussi la production d'énergie.

Le président zambien a demandé l'aide de la communauté internationale pour faire face à cette situation.