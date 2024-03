Sécheresse : la Zambie en situation d'urgence nationale

Le président zambien Hakainde Hichilema a déclaré jeudi que la sécheresse était une catastrophe nationale et une situation d'urgence, affirmant qu'elle avait dévasté la production alimentaire et la production d'électricité, alors que le pays s'efforce de se remettre d'une récente épidémie de choléra.

Comme certains de ses voisins, ce pays d'Afrique australe souffre d'une grave sécheresse en raison du phénomène El Nino, qui aggrave les conditions météorologiques difficiles attribuées en partie au changement climatique.

Dans un discours à la nation, M. Hichilema a déclaré qu'il avait demandé aux forces de sécurité de se concentrer davantage sur la production alimentaire. Il a indiqué que 84 des 116 districts du pays étaient touchés par la sécheresse prolongée et que les autorités allaient prélever de la nourriture dans les zones où il y a un excédent et la distribuer aux régions dans le besoin.

En outre, la Zambie prévoit d'augmenter les importations de denrées alimentaires et mobilise les agences des Nations unies et les entreprises locales pour les aider.La sécheresse a détruit environ 1 million d'hectares sur les 2,2 millions d'hectares plantés en maïs, la culture de base, a-t-il ajouté.

"Cette sécheresse a des conséquences dévastatrices sur de nombreux secteurs tels que l'agriculture, la disponibilité de l'eau et l'approvisionnement en énergie, mettant en péril notre sécurité alimentaire nationale et les moyens de subsistance de millions de personnes. La période de sécheresse devrait se poursuivre jusqu'au mois de mars, affectant plus d'un million de nos ménages agricoles", a déclaré M. Hichilema.

La production d'électricité n'a pas été épargnée, le pays s'attendant à un déficit d'environ 430 mégawatts "pouvant atteindre 520 mégawatts d'ici décembre", a-t-il déclaré, en raison de la baisse du niveau de l'eau dans la principale source d'énergie hydroélectrique du pays, le barrage de Kariba, qu'il partage avec son voisin, le Zimbabwe.

Pour faire face à cette situation, le pays importera de l'électricité et rationnera l'approvisionnement de ses quelque 20 millions d'habitants.

La Zambie a récemment été frappée par l'une de ses pires épidémies de choléra, qui a tué plus de 400 personnes et en a infecté plus de 10 000.

Certains Zambiens, lassés par la persistance des crises, ont inventé des chansons qualifiant les épidémies de coronavirus et de choléra, ainsi que la sécheresse actuelle, de "triple tragédie", a déclaré M. Hichilema.

Bien que de nombreux pays d'Afrique australe n'aient pas encore déclaré de catastrophe nationale, ils se trouvent également dans une situation désastreuse en raison de l'influence du phénomène climatique El Nino, selon l'agence des Nations unies, le Programme alimentaire mondial.

Certaines parties de la Zambie, du Zimbabwe et du Botswana connaissent le mois de février le plus sec de ces 40 dernières années, tandis que de graves pénuries de précipitations ont été enregistrées dans le sud du Malawi, l'est de l'Angola et certaines parties du Mozambique, a indiqué le PAM dans un bulletin publié cette semaine.

L'Agence des États-Unis pour le développement international, l'organisme d'aide étrangère du gouvernement américain, a estimé, par l'intermédiaire de son réseau de systèmes d'alerte précoce à la famine, que 20 millions de personnes en Afrique australe auront besoin d'une aide alimentaire entre janvier et mars.

Selon l'USAID, de nombreuses personnes vivant dans les zones les plus préoccupantes, telles que le Zimbabwe, le sud du Malawi, certaines parties du Mozambique et le sud de Madagascar, ne seront pas en mesure de se nourrir jusqu'au début de l'année 2025 en raison d'El Niño.