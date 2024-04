Afrique australe : la sécheresse menace 20 millions de personnes de famine

20 millions de personnes seraient durement frappées par la sécheresse en Afrique australe, selon USAID .

Des millions de personnes au Zimbabwe, dans le sud du Malawi, au Mozambique et à Madagascar ne seront pas en mesure de se nourrir pendant une bonne partie de l'année 2025.

Dans le sud-ouest du Zimbabwe, Zanyiwe Ncube est venue se ravitailler auprès du Programme Alimentaire Mondial : "Notre situation alimentaire est difficile, nous ne mangeons qu'une fois par jour, car nous n'avons rien dans les champs, pas un seul grain. Tout s'est desséché (à cause de la sécheresse). Nous avons également des problèmes d'approvisionnement en eau. Nous aimerions leur demander de nous aider à trouver de l'eau, peut-être en construisant un puits pour nous", déclare cette mère de famille, tenant son bébé au bras.

Francesca Erdelmann, directrice nationale du Programme alimentaire mondial pour le Zimbabwe constate la pire sécheresse depuis plus de 70 ans dans cette région : "Je viens de parler avec des anciens de la communauté. La dernière fois qu'ils ont vécu une sécheresse pareille, c'était en 1947. Ce n'est pas une situation normale. Et ils affirment que la sécheresse qui sévit actuellement, associée à cette chaleur, ne s'est jamais produite auparavant. Nous nous attendons donc à un impact sur la production agricole."

Alors que les humanitaires effectuaient leur dernière visite dans le village de Mangwe, les bénéficiaires de l’aide, inquiets, calculaient déjà combien de temps leurs vivres pourraient durer.

Nombre d'entre eux ne recevront tout simplement pas cette aide, car les agences humanitaires ne disposent que de ressources limitées dans un contexte de crise mondiale de la faim et de réduction des financements humanitaires par les gouvernements.

Tobias Sambani, président du comité de gestion des risques de catastrophes de la région pour l'autorité traditionnelle, explique que "la situation est très grave, cette période de sécheresse de deux mois et deux semaines a affecté toutes les cultures." "De plus, un certain nombre de chenilles légionnaires ont attaqué tout le maïs dans les environs. La situation est donc grave." , a-t-il ajouté.

La Zambie et le Malawi ont déclaré des catastrophes nationales. La sécheresse a atteint le Botswana et l'Angola à l'ouest, et le Mozambique et Madagascar à l'est.