Afrique du Sud : une mère inculpée pour la disparition de sa fille

La mère d'une fillette de six ans disparue en Afrique du Sud depuis près de trois semaines, a été arrêtée et inculpée jeudi d'enlèvement et de vente ou de trafic de sa fille.

Un rebondissement choquant dans une affaire qui a attiré l'attention du pays et suscité une profonde colère dans la petite communauté côtière où vit la famille.

"Nous suivons les pistes de l'enquête. Si d'autres personnes doivent être arrêtées, si l'enquête nous y conduit, nous le ferons car, à ce stade, nous n'avons pas d'enfant. Notre objectif ultime est de retrouver l'enfant afin de pouvoir clore l'affaire", a indiqué Thembisile Patekile, commissaire de police du Cap-Occidental.

La fillette, Joslin Smith, n'a toujours pas été retrouvée et la police a renouvelé ses appels à l'aide, craignant qu'elle n'ait été emmenée dans une autre ville, voire à l'étranger.

La découverte de vêtements abandonnés par un enfant près du domicile de Joslin le week-end dernier a ravivé l'émotion.

"Nous avons fait un pas de plus vers la recherche de Joslin ou de ce qui lui est réellement arrivé et cette journée est très importante. Nous avons pris note des deux chefs d'accusation en termes de trafic d'êtres humains mais aussi en termes d'enlèvement qui figuraient sur l'acte d'accusation et nous espérons sincèrement que l'enquête va maintenant se dérouler en fonction de ce qui s'est passé, mais nous gardons toujours espoir en sachant que nous voulons finalement retrouver Joslin saine et sauve." a déclaréReagan Allen, Western Cape Member of the Executive Council for Community Safety.

Sa mère, Kelly Smith - dont le nom complet donné par les procureurs est Racquel Chantel Smith - a été inculpée d'enlèvement et de trafic d'êtres humains avec trois autres personnes, deux hommes et une femme.

L'un des hommes est son petit ami. Elle a déclaré lui avoir confié Joslin le 19 février alors qu'elle se rendait au travail. Elle a disparue ce jour-là.

Les procureurs ont indiqué que les quatre suspects n'ont pas plaidé coupable. Une nouvelle audience est prévue la semaine prochaine. Ils resteront en détention pendant ce temps.