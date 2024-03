Afrique du Sud : une fillette de 6 ans portée disparue depuis 2 semaines

La marine sud-africaine a été appelée en renfort lundi pour participer aux recherches d'une fillette de 6 ans disparue depuis deux semaines.

Joslin Smith a disparu le 19 février dans la région de Saldanha Bay, sur la côte ouest de l'Afrique du Sud, à environ 120 km au nord du Cap.

La police, les pompiers et des unités spécialisées de chiens K-9 ont ratissé les dunes de sable et le maquis près du quartier informel de cabanes et de petites maisons où vivait Joslin.

Les équipes de recherche ont utilisé des drones pour visualiser de vastes zones, a indiqué la police, et du personnel d'une base de la marine sud-africaine à Saldanha Bay a maintenant renforcé l'opération. Une équipe de détectives de haut niveau a été envoyée du Cap pour aider à diriger l'enquête.

Des membres de la communauté ont également participé aux recherches. Certains d'entre eux ont affirmé ce week-end avoir trouvé un couteau et des vêtements de fillette tachés de sang, qu'ils ont remis à la police. La police a indiqué qu'elle avait envoyé les objets trouvés lors des recherches à un laboratoire pour un examen médico-légal, mais n'a pas donné plus de détails.

Ils ont demandé au public de "s'abstenir d'enregistrer les recherches", l'intérêt pour l'affaire s'étant accru à la suite de la découverte de vêtements ensanglantés. Les personnes qui prennent des photos et des vidéos des agents en train de travailler "peuvent avoir un impact négatif sur l'enquête", a déclaré le porte-parole de la police, le brigadier Novela Potelwa, qui a demandé au public de garder ses distances.

Une photo de Joslin, avec son visage souriant, ses yeux verts brillants et ses cheveux soigneusement attachés en nattes, a été largement publiée, suscitant la sympathie, la colère et la crainte que la petite fille ne soit un nouvel exemple du niveau effroyablement élevé de criminalité à l'encontre des enfants en Afrique du Sud.

"Les gens disent qu'elle a simplement disparu. Non, les gens ne disparaissent pas comme ça", a déclaré Theresa Le Roux, une fonctionnaire locale. "Tout le monde voit quelque chose. Que cela reste gravé dans l'esprit, qu'on l'oublie et qu'on s'en souvienne plus tard. Mais quelqu'un a dû la voir quelque part. Quelqu'un a dû voir avec qui elle était".

Le ministre de la Police, Bheki Cele, a rencontré la famille de Joslin samedi et a appelé les habitants au calme après l'explosion de colère provoquée par la disparition de la jeune fille. La mère de Joslin, Kelly Smith, a déclaré qu'elle et son compagnon avaient été retenus au poste de police pour leur propre protection après que des voisins en colère leur aient reproché de ne pas avoir surveillé l'enfant. La police n'a fait aucun commentaire à ce sujet, mais M. Cele a demandé à la communauté de rester calme "au milieu des accusations".

Mme Smith, la mère, a déclaré avoir demandé à son petit ami de s'occuper de Joslin lorsque la jeune fille s'est sentie mal et ne s'est pas rendue à l'école le jour de sa disparition. Le petit ami, Jacquin Appollis, a déclaré qu'il avait perdu la trace de Joslin et qu'elle avait disparu lorsque sa mère est revenue du travail.

L'organisation caritative Missing Children South Africa, qui participe à la recherche de Joslin, indique que les statistiques de la police indiquent qu'un enfant est porté disparu toutes les cinq heures dans le pays. Environ un quart des enfants disparus sont tués, font l'objet d'un trafic ou ne sont jamais retrouvés.

La police a également lancé des recherches pour retrouver un garçon de 3 ans qui a disparu dimanche dans une autre ville près du Cap.