Italie: des violons fabriqués à partir de bateaux de migrants endommagés

Dans la plus grande prison d’Italie, à Milan, on recycle le bois des bateaux de migrants en instruments de musique.

Le projet Metamorphosis initié par la Fondation Casa dello Spirito e delle Arti, a pour but de réhabiliter les détenus et de faire en sorte que les drames survenus en Méditerrannée ne tombent pas dans l’oubli.

« Ce projet est né d’une question et la question est pourquoi eux et pas moi ? Pourquoi y avait-il ces gens, ces enfants, et mon fils n'était pas sur ce bateau ? Quand j'ai vu ces enfants descendre du bateau à Lampedusa et que j'ai appris que ces bateaux avaient été détruits par le gouvernement comme déchets spéciaux, je me suis dit "pourquoi ne peuvent-ils pas devenir un souvenir vivant et rappeler à tous ce drame qui aurait aussi pu être le mien". , celui de mon fils ?’ Parce que si nous étions nés là-bas, cela nous serait arrivé. », explique comme Arnoldo Mosca Mondadori, président de la Fondation .

Le "Sea Orchestra" a donné vie aux instruments créés en prison lors d’un concert à la Scala de Milan.

Selon l’ONU, plus de 22 000 migrants sont morts ou portés disparus dans de la périlleuse traversée de la Méditerranée centrale depuis 2014.