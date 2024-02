Sénégal : le président Macky Sall défend le report des élections

Le président sénégalais Macky Sall a défendu sa décision de reporter les élections alors que de violentes manifestations éclataient à travers le pays.

Dans sa première interview depuis l'annonce du report, Sall a balayé les allégations selon lesquelles la décision était inconstitutionnelle et qu'il avait créé une crise constitutionnelle, affirmant que le pays avait besoin de plus de temps pour résoudre les controverses sur la disqualification de certains candidats et un conflit entre le pouvoir législatif et le pouvoir. branches judiciaires du gouvernement.

Mais une grande partie de l’opinion craint que Sall, dont le mandat est limité, ne cherche simplement à retarder son départ de ses fonctions.

Le Sénégal est l'une des démocraties les plus stables d'Afrique de l'Ouest, mais le scrutin présidentiel a été en proie à des controverses allant de manifestations meurtrières qui ont conduit Sall à annoncer qu'il ne briguerait pas un troisième mandat, à la disqualification de deux dirigeants de l'opposition par la plus haute autorité électorale.

Sall a nié vouloir conserver le pouvoir.

« Je suis pour un processus inclusif, transparent et apaisé qui me permette de passer le relais en douceur et en toute sérénité », a déclaré Sall.

Sall s'est entretenu avec l'AP vendredi à l'intérieur du palais présidentiel de la capitale, Dakar, tandis qu'à l'extérieur, des centaines de manifestants sont descendus dans les rues, brûlant des pneus, jetant des pierres et bloquant la circulation tandis que les forces de sécurité utilisaient des gaz lacrymogènes pour les disperser.

Au moins un étudiant a été tué sur le campus d'une école à la suite de manifestations à Saint Louis, ville du nord du pays, selon un communiqué du procureur de la République.

Sall, arrivé au pouvoir en 2012 et qui devrait terminer ses deux mandats le 2 avril, a reporté les élections prévues le 25 février alors même que la campagne devait commencer.

La tentative de Sall de retarder les élections est intervenue dans un contexte de tensions sur la question de savoir qui serait autorisé à se présenter.

Le Conseil constitutionnel, la plus haute autorité électorale, a bloqué le candidat d'un grand parti parce qu'il possédait la double nationalité française au moment de sa candidature.

Karim Wade, fils d'un ancien président et candidat du Parti démocratique sénégalais, a accusé deux membres du Conseil de corruption et a appelé le Parlement à retarder les élections.

Sall a déclaré que sa décision d’intervenir était nécessaire pour éviter un pire chaos électoral.

Le Parlement sénégalais a voté lundi en faveur du report des élections au 15 décembre, dans un processus chaotique qui a eu lieu après que les législateurs de l’opposition ont été expulsés de force des chambres.

La Constitution habilite le Conseil constitutionnel à reprogrammer le vote dans certaines circonstances, notamment « en cas de décès, d'incapacité permanente ou de retrait » de candidats.

Mais les tentatives du Parlement pour modifier la législation violent certaines clauses de la constitution actuelle, selon le Centre africain d'études stratégiques.

Plus tôt cette semaine, plus d’une douzaine de candidats de l’opposition ont déposé un recours auprès de la Cour suprême pour annuler le décret.

Le Conseil constitutionnel devrait se prononcer d'ici une semaine environ sur son accord avec les conclusions du Parlement.

Cependant, lorsqu’il a été pressé, Sall n’a pas précisé s’il accepterait la décision du tribunal si celui-ci rejetait le retard.

"Il est trop tôt pour moi d'envisager cette perspective", a-t-il déclaré.

"J'ai une réponse précise, le conseil étant constitué, ce n'est pas à moi de donner un avis au conseil. Vous savez, il y a une notion de séparation des pouvoirs, chacun doit rester dans son rang et ne pas gêner le travail du autres."

Selon les analystes, le report des élections dans un pays autrefois considéré comme un modèle de stabilité démocratique risque d'accélérer le déclin démocratique en Afrique de l'Ouest, une région en proie à des coups d'État et à l'insécurité.

La confiance des Sénégalais dans la démocratie a considérablement diminué sous Sall, avec plus de la moitié des citoyens affirmant que leur pays est moins démocratique aujourd'hui qu'il ne l'était il y a cinq ans, selon Afrobaromètre, un réseau de recherche indépendant.

Les groupes de défense des droits accusent les autorités de réprimer les médias, la société civile et l'opposition. Human Rights Watch a déclaré que près de 1 000 membres et militants de l'opposition ont été arrêtés à travers le pays au cours des trois dernières années.

