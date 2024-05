Sénégal : au moins 10 blessés dans l'accident d'un Boeing 737

Un Boeing 737 transportant 85 personnes est sorti de piste à l'aéroport de Dakar, la capitale du Sénégal, blessant 10 personnes, a déclaré jeudi le ministre des Transports.

Le ministre des Transports, El Malick Ndiaye, a déclaré que le vol d'Air Sénégal opéré par TransAir se dirigeait vers Bamako mercredi en fin de journée avec 79 passagers, deux pilotes et quatre membres du personnel de cabine.

Les blessés sont soignés dans un hôpital, tandis que les autres ont été conduits dans un hôtel pour se reposer. Aucun autre détail n'était disponible dans l'immédiat.

L'Aviation Safety Network, qui suit les accidents des compagnies aériennes, a publié des photos de l'avion endommagé dans un champ herbeux entouré de mousse anti-incendie sur X. Un moteur semble s'être brisé et une aile est également endommagée, selon les photos.

L'ASN fait partie de la Flight Safety Foundation, un groupe à but non lucratif qui vise à promouvoir la sécurité des voyages aériens et à suivre les accidents.