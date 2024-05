Tunisie : des avocats protestent contre la série d'arrestations

Des avocats tunisiens sont descendus dans la rue jeudi pour protester contre une série d'arrestations qui ont secoué le pays au cours de la semaine écoulée et suscité un tollé international.

La manifestation dans la capitale de ce pays d'Afrique du Nord a eu lieu quelques jours après l'arrestation de deux avocats, l'un ayant été brusquement extrait du siège de l'ordre des avocats et l'autre ayant dû être hospitalisé après avoir été blessé lors de son arrestation par les forces de sécurité.

Tous deux ont été accusés d'avoir enfreint une loi sur la cybercriminalité interdisant les "fake news", que les autorités utilisent de plus en plus pour cibler leurs détracteurs.

L'Association nationale du barreau a appelé à des grèves nationales lundi et a organisé une "journée de la colère" jeudi, qui comprenait des manifestations et une deuxième journée de grève.

Avec des militants et des groupes de la société civile, ils se sont rassemblés devant le palais de justice de la capitale en chantant pour la liberté, en soutien à leurs collègues et contre ce qu'ils ont appelé "un État policier".

"Nous exigeons des excuses de la part des autorités pour les énormes bavures commises", a déclaré Hatem Mziou, président de l'ordre des avocats, en faisant référence aux deux arrestations.

"Nous nous battons pour un climat démocratique et le respect des libertés", a ajouté M. Mziou, menaçant de prendre d'autres mesures si les autorités ne changent pas de cap.

Les manifestations en faveur des droits civils sont monnaie courante depuis que le président Kais Saied a gelé le Parlement tunisien, consolidé son propre pouvoir et limogé ses principaux ministres en juillet 2021. Mais la rapidité et le nombre d'arrestations de cette semaine - d'avocats, de journalistes et d'activistes de premier plan - ont marqué une nouvelle phase dans la répression contre les dissidents.

L'ordre des avocats a déclaré dans un communiqué que Mehdi Zaghrouba, l'un des avocats arrêtés, avait été torturé et avait perdu connaissance après avoir été appréhendé, laissant des blessures visibles sur tout son corps.

Le gouvernement a nié que Zaghrouba ait été torturé et a déclaré que l'arrestation avait été effectuée légalement et sans problème.

"Prétendre à la torture est une façon d'échapper à la justice", a déclaré Faker Bouzghaya, porte-parole du ministère de l'Intérieur, à la radio IFM, une station où un journaliste a également été arrêté cette semaine.