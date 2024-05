L'Éthiopie mécontent des propos de l'ambassadeur américain

L'Éthiopie a déposé une plainte jeudi concernant des propos de l'ambassadeur des États-Unis, qui a déclaré que la libération des prisonniers politiques pourrait aider le pays à engager un dialogue productif et que la détention des détracteurs ne résoudrait pas les problèmes du pays.

Le ministère des Affaires étrangères a déclaré dans un communiqué que le discours de l'ambassadeur Ervin Massinga sur la politique et les droits de l'homme contenait des "allégations" et des "conseils non sollicités", et qu'il travaillerait avec l'ambassade pour corriger les "erreurs et incohérences" de sa déclaration.

"La déclaration est malavisée et contient des affirmations uniformes. Elle est contraire aux relations historiques et amicales entre l'Éthiopie et les États-Unis", a écrit le ministère.

M. Massinga avait déclaré dans son discours que la détention des opposants ne résoudrait pas les problèmes en suspens de l'Éthiopie et que "le dialogue politique dont les Éthiopiens ont besoin pourrait être facilité par la libération de personnalités politiques clés".

Il a exhorté le gouvernement et les groupes rebelles à accepter le dialogue et a déclaré que "le pays a beaucoup plus à gagner dans la paix que sur le champ de bataille".

Les forces fédérales en Éthiopie sont engagées dans des combats avec plusieurs groupes rebelles dans ses régions ainsi que dans des insurrections liées à l'ethnie, ce qui a entraîné des morts et des déplacements de population. Les groupes de défense des droits de l'homme ont accusé les soldats fédéraux de violations des droits dans des régions telles que l'Amhara, où sont basés les groupes rebelles.

Une figure importante de l'opposition a été abattue le mois dernier après sa sortie de prison, et un groupe de défense des droits nommé par l'État a demandé l'ouverture d'une enquête sur sa mort.