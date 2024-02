Sénégal : au moins 3 morts dans les manifestations, selon Amnesty

Les forces de sécurité sénégalaises ont tué au moins trois personnes, dont un jeune homme de 16 ans, lors des manifestations organisées ces derniers jours pour dénoncer la décision du président de reporter les élections, a déclaré Amnesty International mardi 9 février.

Dans un communiqué, l'organisation indique que des manifestants ont été tués lors d'une opération de répression dans la capitale, Dakar, et dans les villes de Saint-Louis et de Ziguinchor les 9 et 10 février, Landing Camara, âgé de 16 ans, ayant reçu une balle dans la tête.

Une autre grande manifestation de la société civile, de l'opposition et des syndicats était attendue mardi soir, mais les organisateurs ont déclaré que les autorités ne l'avaient pas autorisée. "C'est tout ce contre quoi nous nous battons", a déclaré l'un des organisateurs, Amadou Samb, à l'Associated Press.

Le gouvernement sénégalais a coupé l'accès aux services d'Internet mobile mardi. Le ministère des Communications a déclaré que des messages "haineux et subversifs" circulaient en ligne.

Le Sénégal a connu plus d'une semaine de manifestations après que le président Macky Sall a reporté les élections prévues pour la fin février, invoquant le temps nécessaire pour résoudre les controverses concernant la disqualification de certains candidats et un conflit entre les pouvoirs législatif et judiciaire du gouvernement.

Le parlement sénégalais a voté la semaine dernière pour reporter les élections au 15 décembre. Le Conseil constitutionnel devrait se prononcer dans les jours qui viennent sur son accord. M. Sall a été accusé d'essayer de retarder son départ, ce qu'il a nié lors d'une interview accordée à l'AP la semaine dernière.

Ce report a suscité l'inquiétude de la région et de la communauté internationale, qui craignent que l'un des pays les plus démocratiques d'Afrique de l'Ouest ne prenne le chemin de certains de ses voisins, embourbés dans les coups d'État et l'insécurité.

Mardi, les Nations unies se sont déclarées profondément préoccupées par la situation tendue au Sénégal et ont demandé que des enquêtes rapides, approfondies et indépendantes soient menées sur les meurtres de manifestants.

"Il est essentiel que les autorités ordonnent sans équivoque aux forces de sécurité de respecter et de garantir les droits de l'homme, notamment les droits à la liberté d'expression, d'association et de réunion pacifique", a déclaré Liz Throssell, porte-parole du bureau des droits de l'homme des Nations unies.

Elle a appelé le gouvernement à veiller à ce que le dialogue national qu'il propose soit aussi inclusif que possible. Le président sénégalais a déclaré qu'un dialogue national pourrait commencer dès cette semaine, mais il a averti que le pays se trouvait dans une situation fragile et que les acteurs politiques devaient être prudents.

Le bloc régional d'Afrique de l'Ouest, connu sous le nom de CEDEAO, a entamé lundi une mission diplomatique parlementaire de trois jours au Sénégal pour discuter de la situation.