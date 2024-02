Gaza : Israël rejette la proposition de cessez-le-feu du Hamas

Les efforts diplomatiques déployés par les États-Unis pour obtenir un cessez-le-feu à Gaza ont obtenu un refus catégorique de la part d'Israël, ce mercredi 7 février 2024.

Le Premier ministre israélien Benyamin Netanyahu a rejeté les conditions proposées par le Hamas, affirmant au contraire que son pays se rapprochait de la "victoire absolue".

"Nous sommes sur le chemin de la victoire absolue. Ce n'est pas une question d'années ou de dizaines d'années, c'est une question de mois. Tsahal avance de manière systématique pour atteindre tous les objectifs que nous avons fixés :c'est-à-dire l'élimination du Hamas, la libération de tous les otages et la promesse que Gaza ne sera plus une menace pour Israël", a-t-il proclamé.

Malgré ces déclarations, le secrétaire d'Etat américain Antony Blinken voulait croire mercredi qu'un accord de cessez-le-feu et de libération des otages entre Israël et le Hamas était toujours possible. "Ce que je peux vous dire à propos de ces discussions, c'est que même si la réponse du Hamas comporte des conditions claires, nous pensons qu'elle crée un espace pour parvenir à un accord, et nous y travaillerons sans relâche jusqu'à ce que nous y parvenions".

Antony Blinken espérait qu'Israël serait prêt à travailler sur les propositions du Hamas qui comprenaient une pause de 45 jours dans les combats, le retour échelonné des otages restants, la livraison de nourriture, d'autres formes d'aide à Gaza et un retrait de l’armée israélienne, mais Benyamin Netanyahu a exclu tout accord qui laisserait au Hamas le contrôle total ou partiel de la bande de Gaza.

Alors qu'Antony Blinken a déclaré que le bilan quotidien des opérations militaires contre les civils innocents à Gaza "reste trop élevé", ce mercredi 7 février, le premier ministre israélien a ordonné à l’armée de préparer une offensive sur Rafah, la ville la plus au sud de la bande de Gaza et qui accueille désormais la majorité de la population de ce territoire. Selon Netanyahu Israël est la "seule puissance" capable de garantir la sécurité à long terme.