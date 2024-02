Gaza : l'Égypte menace de suspendre son accord de paix avec Israël

L'Egypte a menacé ce dimanche de suspendre son traité de paix avec Israël si des troupes israéliennes sont envoyées dans la ville frontalière densément peuplée de Rafah.

Les autorités egyptiennes affirme que les combats qui s'y déroulent pourraient forcer la fermeture de la principale route d'approvisionnement en aide du territoire,

La menace de suspendre les accords de Camp David, pierre angulaire de la stabilité régionale depuis près d'un demi-siècle, est intervenue après que le Premier ministre Benjamin Netanyahu a déclaré que l'envoi de troupes à Rafah était nécessaire pour gagner la guerre contre le groupe militant palestinien Hamas.

Plus de la moitié des 2,3 millions d'habitants de Gaza ont fui vers Rafah pour échapper aux combats dans d'autres zones.

Les deplacés sont entassés dans des camps de tentes tentaculaires et des abris gérés par l'ONU près de la frontière.

L’Égypte craint un afflux massif de centaines de milliers de réfugiés palestiniens qui ne seront peut-être jamais autorisés à rentrer chez eux.

La confrontation entre Israël et l'Égypte, deux proches alliés des États-Unis, survient alors que des groupes humanitaires préviennent qu'une offensive à Rafah aggraverait la situation humanitaire déjà catastrophique à Gaza, où environ 80 % des habitants ont fui leurs maisons et où l'ONU affirme qu'un Un quart de la population est confronté à la famine.

On ne sait pas où iraient les civils

Netanyahu, dans une interview accordée à ABC News « Cette semaine avec George Stephanopoulos », a suggéré que les civils de Rafah pourraient fuir vers le nord, affirmant qu'il y avait « de nombreuses zones » qui ont été nettoyées par l'armée. Il a déclaré qu'Israël élaborait un « plan détaillé ». pour les déplacer.

Mais l’offensive a provoqué des destructions généralisées, en particulier dans le nord de Gaza, et de violents combats se poursuivent dans le centre de Gaza et dans la ville de Khan Younis, au sud. Une opération terrestre à Rafah pourrait également forcer la fermeture de son point de passage, coupant ainsi l'une des seules voies d'acheminement de la nourriture et des fournitures médicales indispensables.

Les trois responsables ont confirmé les menaces égyptiennes, s'exprimant sous couvert d'anonymat car ils n'étaient pas autorisés à informer les journalistes sur les négociations sensibles. Le Qatar, l’Arabie Saoudite et d’autres pays ont également mis en garde contre de graves répercussions si Israël pénétrait à Rafah.

« Une offensive israélienne sur Rafah conduirait à une catastrophe humanitaire indescriptible et à de graves tensions avec l’Égypte », a écrit le chef de la politique étrangère de l’Union européenne, Josep Borrell, sur X.

Israël et l’Égypte ont mené cinq guerres avant de signer les accords de Camp David, un traité de paix historique négocié par les États-Unis d’alors. Le président Jimmy Carter à la fin des années 1970. Le traité comprend plusieurs dispositions régissant le déploiement de forces des deux côtés de la frontière.

L'Égypte a fortement fortifié sa frontière avec Gaza, délimitant une zone tampon de 5 kilomètres et érigeant des murs en béton au-dessus et en sous-sol. Il a nié les allégations israéliennes selon lesquelles le Hamas exploiterait toujours des tunnels de contrebande sous la frontière, affirmant que les forces égyptiennes ont le contrôle total de leur côté.

Mais les responsables égyptiens craignent qu'en cas de violation de la frontière, l'armée ne soit pas en mesure d'arrêter un flot de personnes fuyant vers la péninsule du Sinaï.

Les Nations Unies affirment que Rafah, qui abrite normalement moins de 300 000 personnes, en accueille désormais 1,4 million de plus qui ont fui les combats ailleurs et est « gravement surpeuplée ».