Que fait le roi Charles III en tant que chef d'État britannique ?

L'annonce du diagnostic de cancer du roi Charles III a recentré l'attention sur les responsabilités du monarque britannique et ravivé une question centrale sur le système de gouvernement du pays, vieux de plusieurs siècles : que fait réellement le roi ?

Dans la monarchie constitutionnelle britannique, le roi est le chef de l'État, mais il doit rester politiquement neutre et laisser le Parlement élu prendre les décisions. Il est tenu de suivre les conseils du gouvernement et de ne pas agir selon ses propres opinions.

Toutefois, même dans le cadre de ses fonctions protocolaires, Charles remplit un certain nombre de fonctions qui font partie intégrante du fonctionnement du Royaume-Uni.

Son rôle le plus visible est celui qu'il joue lors de l'ouverture annuelle du Parlement, au cours de laquelle le monarque expose le programme du gouvernement dans un discours officiel. Le discours est rédigé par le gouvernement et contient un résumé de la législation proposée pour la session parlementaire à venir.

Charles, 75 ans, a prononcé pour la première fois le discours du roi en novembre, bien qu'il ait prononcé le dernier discours de la reine du règne de sa mère en son nom en 2022, lorsqu'elle s'est retirée en raison de problèmes de santé.

Le monarque donne également l'assentiment royal aux projets de loi adoptés par le Parlement, ce qui signifie que tous les textes législatifs doivent recevoir son aval pour devenir des lois. Il joue un rôle similaire dans la nomination des nouveaux Premiers ministres et des membres du Cabinet.

Le souverain dissout le Parlement avant une élection générale et invite le chef du parti vainqueur à devenir Premier ministre et à former un gouvernement. Deux jours avant sa mort, le 8 septembre 2022, la mère de Charles, la reine Élisabeth II, a nommé Liz Truss au poste de premier ministre pour un mandat qui n'a finalement duré que six semaines.

Le monarque tient également une audience privée hebdomadaire avec le Premier ministre et peut y exprimer ses opinions politiques, mais ce qui est dit doit rester à huis clos. Ces réunions, qui ont généralement lieu le mercredi au palais de Buckingham, devraient se poursuivre pendant le traitement ambulatoire du cancer de Charles, même si elles peuvent avoir lieu à distance.

Le palais a déclaré que le roi continuerait également à recevoir des piles de documents gouvernementaux importants, qui sont traditionnellement livrés quotidiennement dans une boîte en cuir rouge, et à présider les réunions mensuelles du Conseil privé.

Ce conseil, qui constituait à l'origine l'organe exécutif du gouvernement en Angleterre, conseille aujourd'hui le roi pour qu'il donne son approbation officielle aux ordres qui ont été approuvés par les fonctionnaires du gouvernement, notamment sur des questions telles que l'émission de pièces de monnaie et la création de nouveaux services gouvernementaux.

Les fonctionnaires du palais ont déclaré que le roi prévoyait de continuer à s'occuper des affaires de l'État et des documents officiels pendant son traitement, mais qu'il se retirait des centaines d'engagements publics qu'il prend chaque année.

Si le monarque n'est pas en mesure d'exercer ses fonctions de souverain en raison d'une maladie, deux ou plusieurs "conseillers d'État" peuvent être nommés pour agir en son nom.

Les personnes qui peuvent remplacer Charles sont son épouse, la reine Camilla, son fils aîné, le prince William, sa sœur, la princesse Anne, et son plus jeune frère, le prince Edward.

Le prince Andrew, l'autre frère du roi, et le prince Harry, le fils cadet de Charles, figurent également sur la liste, mais ne devraient pas assumer de fonctions royales, bien que Harry ait quitté la Californie pour Londres mardi afin de rendre visite à son père.

L'une des fonctions visibles du monarque en tant que chef d'État est d'accueillir les dirigeants mondiaux lors de leurs visites au Royaume-Uni. En outre, le roi doit servir de symbole de l'identité, de l'unité et de la continuité nationales. Chaque année, le monarque dirige les cérémonies du jour du Souvenir en l'honneur des membres des forces armées qui ont été tués en combattant pour le pays.

Pour de nombreuses familles britanniques, regarder à la télévision le discours annuel du roi le jour de Noël est une tradition de vacances.

Charles est également à la tête du Commonwealth, une association souple de 56 pays, dont africains. La plupart sont d'anciennes colonies britanniques ou ont été sous domination britannique. Ce rôle, lui aussi, est essentiellement cérémoniel.