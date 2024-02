Soigné pour un cancer, Charles III suspend ses activités publiques

Un cancer a été diagnostiqué chez le roi Charles III de Grande-Bretagne, qui a commencé son traitement, a annoncé lundi le palais de Buckingham. Moins de 18 mois après le début de son règne, le monarque, âgé de 75 ans, suspendra ses engagements publics, mais continuera à s'occuper des affaires de l'État et ne remettra pas ses fonctions constitutionnelles de chef d'État.

Le palais n'a pas révélé la forme de cancer dont souffre le roi, mais a précisé qu'elle n'était pas liée à son récent traitement pour une affection bénigne de la prostate.

Le palais a déclaré qu'"un problème distinct a été noté" pendant le traitement de Charles pour une hypertrophie de la prostate le mois dernier, lorsqu'il a passé trois nuits dans un hôpital londonien.

"Des tests de diagnostic ont permis d'identifier une forme de cancer", a indiqué le palais dans un communiqué.

"Sa Majesté a entamé aujourd'hui un programme de traitements réguliers, au cours desquels les médecins lui ont conseillé de reporter ses obligations publiques", a déclaré le palais. "Tout au long de cette période, Sa Majesté continuera à s'occuper des affaires de l'État et de la paperasserie officielle comme d'habitude."

Le roi est traité en ambulatoire, a précisé le palais. Il a ajouté que Charles, qui jouit généralement d'une bonne santé, "reste entièrement positif au sujet de son traitement et se réjouit à l'idée de reprendre ses fonctions publiques dès que possible".

Le palais a ajouté que le roi "a choisi de partager son diagnostic pour éviter les spéculations et dans l'espoir que cela puisse aider à la compréhension du public pour tous ceux qui, dans le monde, sont touchés par le cancer".

Charles est devenu roi en septembre 2022 lorsque sa mère, la reine Élisabeth II, est décédée à l'âge de 96 ans après 70 ans de règne.

La nouvelle du diagnostic du roi intervient alors que sa belle-fille Kate, princesse de Galles, se remet d'une opération de l'abdomen qui l'a obligée à être hospitalisée pendant environ deux semaines.

Kate est toujours en convalescence et n'exerce pas de fonctions royales. Son mari, le prince William, héritier du trône, a également pris un congé pour s'occuper des trois enfants du couple, mais il doit présider une cérémonie d'investiture au château de Windsor et un dîner de charité mercredi.

Charles est monté sur le trône avec l'intention de présider une monarchie allégée, dans laquelle moins de membres de la famille royale exerceraient des fonctions publiques cérémonielles. Mais avec la mise à l'écart temporaire de Charles et de Kate, l'auto-exil du prince Harry en Californie et la mise à l'écart du prince Andrew en raison de son amitié avec le délinquant sexuel Jeffrey Epstein, la "firme" royale risque d'être sérieusement débordée.

Le roi a personnellement appelé William et Harry - ainsi que ses frères et sœurs, la princesse Anne, le prince Andrew et le prince Edward - pour leur donner des nouvelles de son état de santé.

Harry, qui a quitté ses fonctions royales en 2020, a parlé à son père du diagnostic et "se rendra au Royaume-Uni pour voir Sa Majesté dans les prochains jours", a déclaré le bureau de Harry et de son épouse, Meghan.

Les dirigeants politiques britanniques ont envoyé des messages de soutien. Le Premier ministre Rishi Sunak a tweeté : "Nous souhaitons à Sa Majesté un rétablissement complet et rapide. Je ne doute pas qu'il retrouvera rapidement toutes ses forces et je sais que le pays tout entier lui adresse ses meilleurs vœux".

Le président américain Joe Biden, en déplacement à Las Vegas lundi, a déclaré qu'il venait d'apprendre le diagnostic de M. Charles et qu'il espérait s'entretenir avec lui, "si Dieu le veut". "Je suis inquiet pour lui", a déclaré M. Biden à la presse.

Le président américain a ensuite publié un message sur X : "Il faut de l'espoir et un courage absolu pour faire face à un diagnostic de cancer, à un traitement et à la survie. Jill et moi nous joignons au peuple du Royaume-Uni pour prier afin que Sa Majesté se rétablisse rapidement et complètement".

Charles a rompu avec la tradition royale en s'exprimant ouvertement sur son état de santé. Pendant des siècles, la famille royale britannique est restée très discrète sur les questions de santé.

Lorsque les monarques britanniques exerçaient un pouvoir réel, les nouvelles de leur maladie étaient tues de peur d'affaiblir leur autorité. L'habitude du secret a perduré après que les rois sont devenus des figures de proue de la Constitution.

Le public britannique n'a pas été informé que le grand-père de Charles, le roi George VI, souffrait d'un cancer du poumon avant sa mort en février 1952 à l'âge de 56 ans, et certains historiens ont affirmé que le roi lui-même n'avait pas été informé qu'il était en phase terminale.

Au cours des dernières années de la vie d'Élisabeth, le public a seulement appris que la reine souffrait de "problèmes de mobilité". La cause de sa mort a été indiquée sur le certificat de décès comme étant simplement la "vieillesse".

Pat Price, fondatrice de la campagne "Catch Up With Cancer", a déclaré que des millions de personnes partageaient la "préoccupation collective" pour la santé du roi.

"La franchise du roi dans sa lutte contre le cancer nous rappelle avec force qu'une personne sur deux peut être confrontée à un cancer à un moment ou à un autre de sa vie", a déclaré Mme Price.