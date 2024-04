Nouvelle-Orléans : un line-up éclectique pour le Jazz Fest 2024

Le festival de jazz et du patrimoine de la Nouvelle-Orléans aux Etats-Unis organise son édition 2024.

A cette occasion des dizaines d’artistes se produiront sur scène à tour de rôle tout au long de l’évènement.

La programmation comprend des têtes d'affiche telles que Widespread Panic, The Beach Boys, The Killers, ou encore les Foo Fighters.

"C'est notre Superbowl. Il y a de la bonne nourriture, de la bonne musique, on est avec des amis. Nous adorons ça. Il y a de tout, on peut tout voir le même jour. Vous pouvez aller voir les Beach Boys en même temps que Queen Latifa sur une scène, la tente du gospel et la tente du blues. C'est incroyable." a déclaréHannah Bienvenu, Mandeville Louisiana Resident.

Un deuxième jeudi a été ajouté pour permettre aux Rolling Stones de jouer pour la première fois au Jazz Fest cette année, ce qui fait de cette édition, la plus grande jamais organisée.

Les équipes ont travaillé d'arrache-pied au Fair Grounds Race Course, préparant le site pour les milliers de participants attendus.

14 scènes réparties sur le champ de courses de l'hippodrome historique de la ville de Louisiane, accueilleront les artistes.

_"J'attendais, parce que je savais que la parade allait arriver et je me suis dit : "Je les entends ! J'ai dit à mon groupe, j'ai dit c'est une parade, c'est une parade. Laissez-moi me préparer à y aller parce que je me suis immédiatement mise dans l’ambiance.[...]J'aime le fait qu'il y ait de l'art et que les artistes soient là. Les artistes ne sont pas justes représentés par un distributeur, ils se représentent eux-mêmes. J'aime les célébrations, la musique ne fait qu'un. Elle nous rassemble tous. J'aime le fait qu'ils honorent chaque type de musique et vous savez, c'est ce qui va nous rassembler en tant que peuple."_ a expliquéLeona Reed, résidente de Los Angeles.

Des grands artistes sur les scènes principales aux dizaines d'artistes locaux se produisant sur des scènes plus petites, les participants au festival pourront également profiter de gastronomie locale et internationale ainsi que de culture.

Le Jazz festival est un événement important de la vie culturelle de la Nouvelle-Orléans ville festive et multiculturelle du sud des Etats Unis.