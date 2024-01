Sierra Leone : un festival de sciences et de leadership pour les jeunes

Un festival annuel des sciences et de leadership participe à la formation des jeunes en Sierra Leone. Ces sept dernières années, le Projet 1808 a lieu à Kabala, dans le dans le district de Koinadugu, au nord du pays.

"Ce que nous essayons de faire dans un endroit comme celui-ci, c'est de fournir l'opportunité et la motivation, car pour un être humain, qu'il vienne d'un milieu riche ou pauvre, d'un endroit développé ou moins développé, la chose la plus importante qui le fera avancer dans la vie est l'opportunité et la motivation", explique Alhaji U. N'jai, fondateur et stratège en chef du projet 1808 Inc.

Une motivation qui a permis depuis à plusieurs jeunes sierra leonais de tracer leurs sillons. Plusieurs d’entre eux ont intégrer l’université et décrocher un emploi dans divers domaines.

Avec un peu plus de 500 délégués cette année, le festival est devenu une composante à part entière de la communauté. Umu Kessoh Jalloh fait partie des nombreux jeunes qui bénéficient de cette initiative.

"Le projet 1808 a vraiment changé ma vie. En ce qui concerne la prise de parole en public, dans le domaine de l'expression orale. J'étais très timide, je n'aimais pas parler, mais quand je suis arrivée au projet 1808, ils m'ont dit que quand on est ici, il faut parler. Ils m'ont donc aidé, ils ont eu un impact considérable sur ma vie", raconte la jeune fille.

Les étudiants et les participants ont eu des échanges d'idées avec les animateurs en utilisant la méthode socratique, qui met en avant la discussion collective.

"Pour nous, le plus important est de savoir à quel point c'est passionnant. Nous apprenons comment devenir de meilleurs citoyens du monde et comment nous pouvons contribuer encore mieux, lors du prochain festival.'', déclare Sue Balmes, facilitateur/ Lake Michigan College.

Rebecca C. Kamara, étudiante à la Kabala Christian Secondary School, a assisté au festival pour la deuxième fois et a participé aux séances de travail en petits groupes.

"Pour les festivals, l'année dernière, j'ai appris ce qu'était le leadership et cette année, j'ai appris de plus en plus de choses sur le leadership. Le leadership, c'est la capacité à diriger des gens, c'est une question de responsabilités et, en tant que leader, vous devez aussi encourager les autres à poursuivre leurs propres désirs et à devenir des personnes formidables dans la société.'', explique l'étudiante.

Le festival des sciences et du leadership a donné lieu à des tables rondes sur des sujets tels que la sécurité alimentaire, le développement de carrière, la culture et des arts.