Sierra Leone : un projet pour remédier au défi du transport urbain

Freetown s'engage dans une révolution des transports grâce à un projet conjoint de la Banque mondiale et du gouvernement.

À la Gare routière de Freetown, une métamorphose significative est en cours, stimulée par le Projet de Mobilité Urbaine Intégrée et Résiliente. Ce projet novateur, fruit d'une collaboration entre la Banque mondiale et le gouvernement, vise à redéfinir l'accessibilité aux transports en commun dans la capitale sierra-léonaise. Avec déjà 42 autobus en circulation, cette initiative promet de simplifier les déplacements urbains et d'améliorer l'efficacité du système de transport.

Défis et ajustements

Pourtant, cette transition n'est pas exempte de défis. Aux heures de pointe, telles que celles observées à Goderich Street, le quartier des affaires de Freetown, les usagers se battent pour accéder aux transports en commun. De nombreuses voix s'élèvent pour exprimer des préoccupations concernant les nouveaux itinéraires et les difficultés rencontrées pour trouver un moyen de transport adéquat.

Theresa Komba, une passagère régulière en provenance de Wilberforce, partage son expérience : "Il y a beaucoup de contraintes, surtout en venant de Wilberforce à l'ouest de la capitale. J'ai souvent du mal et j'ai tendance à arriver en retard en classe. La première sonnerie de l'école retentit à 7h30, mais lorsque j'arrive, il est déjà 9h00 et je rate le premier cours."

De même, les conducteurs de mini-bus, comme Yayah Bah, rencontrent des obstacles techniques, certains véhicules étant incapables d'emprunter la voie de déviation à Wilberforce en raison de problèmes moteurs. De plus, ces routes alternatives entraînent une augmentation significative de la consommation de carburant.

Vers des solutions concertées

Alpha Amadu Bah, Président national du Syndicat des Conducteurs de Moto et des Travailleurs du Transport, se montre optimiste malgré ces défis. Lors d'une récente réunion des parties prenantes, il a souligné la nécessité d'une augmentation progressive du nombre de liaisons pour répondre aux besoins croissants de déplacement dans la ville.

Le Ministère des Transports s'engage également à trouver des solutions.

Chernoh A. Jalloh, Ingénieur de Projet pour le Projet de Mobilité Urbaine Intégrée et Résiliente, déclare : "À ce stade, nous établirons un tarif fixe, mais avec le temps, nous moderniserons ce processus pour que les tarifs soient basés sur la distance parcourue. En attendant, nous avons déjà abordé cette problématique avec les syndicats, et nous prévoyons de mettre en service plus de bus pour les courtes distances. Parallèlement, ces mêmes trajets sont couverts par les taxis, qui sont également autorisés à utiliser les voies initialement réservées aux bus."

Persistance des difficultés

Malgré ces efforts, les files d'attente et les plaintes persistent à Freetown. Alors que la ville se transforme progressivement, les défis de la transition demeurent présents, rappelant que l'innovation dans le domaine des transports nécessite patience et engagement.