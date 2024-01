Gaza : l'Egypte et la Chine appellent au cessez-le-feu immédiat

Les ministres des Affaires étrangères égyptien et chinois ont plaidé dimanche au Caire pour la cessation des bombardements israéliens dans la bande de Gaza et l'acheminement de l'aide humanitaire.

Les deux pays militent pour une solution à deux Etats et ont appelé à un sommet international pour la paix afin de trouver une solution juste, entière et pérenne à la question palestinienne.

La communauté internationale a accordé une grande attention au conflit actuel dans la bande de Gaza. Je me suis profondément entretenu avec le ministre Shoukry et nous sommes parvenus à un large consensus. Nous publierons une déclaration commune sur la question palestinienne, mettant l’accent sur un cessez-le-feu immédiat et complet, la libération des otages et des détenus des deux côtés, la mise en œuvre des résolutions des Nations Unies, et l’établissement de mécanismes d’aide humanitaire pour faciliter l’exercice des fonctions de l’Autorité nationale palestinienne dans tous les territoires palestiniens a insisté Wang Yi.

Le chef de la diplomatie égyptienne a lui insisté sur les efforts à mettre en place pour arrêter les attaques des houthis en mer rouge, une des conséquences majeures du conflit dans la base de Gaza a-t-il dit : la tension dans la mer Rouge et la violation de la liberté de navigation, intentionnellement ou accidentellement, sont toutes des choses qui prédisent l’expansion du conflit et l’entrée de la région dans un cercle vicieux d’escalade.

Les attaques en mer Rouge ont contraint les navires commerciaux à emprunter un itinéraire plus long et plus coûteux, attisant les inquiétudes concernant l’inflation et les perturbations de la chaîne d’approvisionnement.

Par ailleurs, Les deux parties ont signé le deuxième plan quinquennal de mise en œuvre du partenariat stratégique global Chine-Égypte.