Sierra Leone : Julius Maada Bio vante le partenariat avec la Chine

Chemin de fer, routes ponts et autres hôpitaux, la Chine participent à la réalisation de différentes infrastructures en Sierra Leone. Fruit, d’une coopération entre les deux pays, vielle d’au moins 5 décennies. L'hôpital de l'amitié Chine-Sierra Leone figure parmi les fruits de cette coopération.

La structure sanitaire accueille les équipes médicales chinoises qui participent à l’amélioration de l’offre de santé dans ce pays d’Afrique de l’Ouest. Un partenariat salué par Julius Maada Bio, Président de la République de Sierra Leone lors de sa visite en Chine début mars.

"Après 52 ans de relations diplomatiques avec la Chine, la République populaire de Chine, je pense que nous sommes bien placés pour qualifier la Chine de partenaire fiable et sûr. À plusieurs reprises, contre vents et marées, les valeurs ont été respectées. Lorsqu'elle a promis, elle a tenu ses promesses sans poser d'exigences inutiles. Et lorsque nous sommes dans le besoin et que nous leur demandons de l'aide, comme nous le ferions normalement, ils répondent toujours positivement…

Le Youyi building à Freetown, siège administratif du gouvernement a été construit dans les années 1970 avec l’aide de la Chine. Mais des voix s’élèvent de plus en plus pour dénoncer la coopération entre la Chine et les pays africains. Le modèle serait à l’origine du surendettement de plusieurs pays.